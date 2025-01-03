Özgür Karabat: "Akp Ve Mehmet Şimşek Başarı Rüyaları Görüyor"

Özgür Karabat: "Akp Ve Mehmet Şimşek Başarı Rüyaları Görüyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, "Devlet yeniden değerleme zammını yüzde 44 yaparken, işçi, memur ve emeklilere ise sefalet zammı yaptı. Asgari ücrete yüzde 30 zam yapan AKP, yalan TÜİK verileri ile memurlara ve memur emeklilerine yüzde 11,54, işçi ve Bağ-Kur emeklilerine de yüzde 15,75 zam yaptığını duyurdu. Çarşıda, pazarda yüzde 100’ü bulan artış var. Kiralar ortalama yüzde 50-60 artıyor. Eğitim, sağlık, ulaşım, iletişim masraflarına maaş dayanmıyor. AKP ve Mehmet Şimşek ise başarı rüyaları gör

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, "Devlet yeniden değerleme zammını yüzde 44 yaparken, işçi, memur ve emeklilere ise sefalet zammı yaptı. Asgari ücrete yüzde 30 zam yapan AKP, yalan TÜİK verileri ile memurlara ve memur emeklilerine yüzde 11,54, işçi ve Bağ-Kur emeklilerine de yüzde 15,75 zam yaptığını duyurdu. Çarşıda, pazarda yüzde 100’ü bulan artış var. Kiralar ortalama yüzde 50-60 artıyor. Eğitim, sağlık, ulaşım, iletişim masraflarına maaş dayanmıyor. AKP ve Mehmet Şimşek ise başarı rüyaları görüyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) aralık ayı enflasyon rakamlarını eleştirdi. Karabat'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Devlet yeniden değerleme zammını yüzde 44 yaparken, işçi, memur ve emeklilere ise sefalet zammı yaptı. Asgari ücrete yüzde 30 zam yapan AKP, yalan TÜİK verileri ile memurlara ve memur emeklilerine yüzde 11,54, işçi ve Bağ-Kur emeklilerine de yüzde 15,75 zam yaptığını duyurdu. Çarşıda, pazarda yüzde 100’ü bulan artış var. Kiralar ortalama yüzde 50-60 artıyor. Eğitim, sağlık, ulaşım, iletişim masraflarına maaş dayanmıyor. AKP ve Mehmet Şimşek ise başarı rüyaları görüyor. Evet, ortada bir başarı var. Ama bu utanmazlığın, sürdürülebilir sefalet sisteminin başarısıdır."

Anka Haber Ajansı

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