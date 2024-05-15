Özgür Karabat: "Belediyeler Ya Da Hükümet Bütçesi Birbirine Rakip Bütçeler Değil"

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, TBMM Genel Kurulu’nda; "Belediyelerimizin aldığı kaynakların verimli kullanılıp kullanılmadığı çok önemli. Sadece kredilerin değil aynı zamanda diğer borçlandırmaların da nereye aktarıldığı, hangi yatırımlara aktarıldığı, bu yatırımların ekonomiye dönüşünün nasıl olduğunu araştırmak ve yeni verimliliklere sebep olmak da son derece önemli. Belediyeler ya da hükümet bütçesi aslında birbirine rakip bütçeler değil" dedi.

(ANKARA)- CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, TBMM Genel Kurulu’nda; "Belediyelerimizin aldığı kaynakların verimli kullanılıp kullanılmadığı çok önemli. Sadece kredilerin değil aynı zamanda diğer borçlandırmaların da nereye aktarıldığı, hangi yatırımlara aktarıldığı, bu yatırımların ekonomiye dönüşünün nasıl olduğunu araştırmak ve yeni verimliliklere sebep olmak da son derece önemli. Belediyeler ya da hükümet bütçesi aslında birbirine rakip bütçeler değil" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, iktidar ve muhalefet belediyeleri arasında verilen hibe destekleri arasındaki farkı gündeme getirdi. Karabat, şunları söyledi:

"ÜLKEYİ BU İKLİMDEN KURTARMAMIZ LAZIM"

"Belediyelerimizin aldığı kaynakların verimli kullanılıp kullanılmadığı çok önemli. Sadece kredilerin değil aynı zamanda diğer borçlandırmaların da nereye aktarıldığı, hangi yatırımlara aktarıldığı, bu yatırımların ekonomiye dönüşünün nasıl olduğunu araştırmak ve yeni verimliliklere sebep olmakta son derece önemli.

Belediyeler ya da hükümet bütçesi aslında birbirine rakip bütçeler değil. Belediye başkanları ya da bakanlar, kamu yönetimi açısından bakıldığında çoğu zaman birbirini tamamlayan unsurlar. Son zamanlarda ülkemizde sanki belediye başkanları ya da bakanlar birbirine rakip gibi bir iklim yaratıldı. Eğer tasarruf tedbirleri diye bir şey açıklanmışsa, bugün yapılması gereken en önemli şey kaynakların verimliliği açısından bu işbirliklerini arttırmak ve hükümetten olmayan belediyeleri rakip olarak görmeme alışkanlığına sahip olmak gerekir.

İller Bankası’ndan hibe desteğiyle tamamlanan 102 projenin 99'u AKP, MHP ya da kayyum belediyelerine verilmiş. Aynı örneği Spor Toto Müdürlüğü'nün yaptığı yatırımlara bakarsak da görürüz. Bazı yerlerde artık yüzme havuzu enflasyonu var çünkü Spor Toto hep oralara yapıyor. Kendisinden olmayan muhalefet belediyelerini görmüyor. Ülkeyi bu iklimden kurtarmamız lazım.

Eğer kaynakların doğru yere aktarılıp aktarılmadığına bakıyorsak hangi partiden olduğuna değil ihtiyaç olup olmadığına dair bir anlayışa sahip olmamız gerekir. Bazı turizm belediyeleri var. Bunlar yaz aylarında nüfusunun birkaç katı vatandaşa hizmet etmek zorunda. Ne yazık ki yaz aylarında bu desteği hükümet vermediği gibi turizmden de büyük gelirler bekler durumda oluyoruz. 2021 yılına kadar bu kredilerin nerelere kullanıldığı, nasıl kullanıldığına dair Sayıştay verilerine rastlamak mümkündü. Ne hikmetse 2021 yılından sonra bu raporlarda bir bilgiye rastlayamaz olduk. Dolayısıyla Sayıştay'ı yeniden etkin hale getirmek oldukça önemlidir. Hazinede en borçlu on belediye; Kocaeli, Batman, Bursa, Denizli, Gaziantep, Siirt, Sivas. Bu belediyeler partizanlık olgusunun göstergesi değil mi?"

Anka Haber Ajansı