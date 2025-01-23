Özgür Karabat: “Erdoğan Emeklilerin Değil, Tefecilerin Ve Yandaş Müteahhitlerin Elini Tutuyor”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, emeklilerin yaşadığı sorunları CHP olarak sürekli gündemde tutacaklarını belirterek, "Erdoğan emeklilerin değil, tefecilerin ve yandaş müteahhitlerin elini tutuyor. Bu düzen böyle devam etmeyecek. Emekliler, kendilerine reva görülen bu açlık sınırının hesabını sandıkta soracak. Biz CHP olarak emeklilerimizin sesini duyuracak ve sorunlarını çözmek için mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, emeklilerin yaşadığı sorunları CHP olarak sürekli gündemde tutacaklarını belirterek, "Erdoğan emeklilerin değil, tefecilerin ve yandaş müteahhitlerin elini tutuyor. Bu düzen böyle devam etmeyecek. Emekliler, kendilerine reva görülen bu açlık sınırının hesabını sandıkta soracak. Biz CHP olarak emeklilerimizin sesini duyuracak ve sorunlarını çözmek için mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, AK Parti hükümetinin ekonomik politikalarını eleştirerek, emekli maaşlarına yapılan zammın yetersiz olduğunu söyledi. Karabat, yaptığı yazılı açıklamada emeklilerin yaşadığı sorunları CHP olarak sürekli gündemde tutacaklarını belirterek, "Erdoğan emeklilerin değil, tefecilerin ve yandaş müteahhitlerin elini tutuyor" dedi. Karabat, en düşük emekli maaşının 14 bin 469 lira olduğunu hatırlatarak, bu miktarın yaşam şartlarını karşılamaktan uzak olduğunu ifade etti. "Bu maaşlarla yaşamak mümkün değil, bu maaşlarla ancak açlıktan ölünür. Çünkü Türkiye’de açlık sınırı 21 bin lirayı bulmuş durumda" diyen Karabat, Türkiye’de yaklaşık 16 milyon emeklinin bu şartlarda yaşam mücadelesi verdiğini belirtti.

"Türkiye’nin onurlu, şerefli emeklilerine yaşarken ölmeyi teklif ediyorlar"

Karabat, Türkiye’deki emekli maaşlarının Avrupa ülkeleriyle kıyaslanamayacak kadar düşük olduğuna dikkat çekti. Hollanda’daki bir emeklinin maaşının Türkiye’deki emeklilerin maaşının yaklaşık beş katı, Alman emeklisinin ise dört katı olduğunu ifade eden Karabat, "Türkiye’nin onurlu, şerefli emeklilerine yaşarken ölmeyi teklif ediyorlar" dedi.

"Vatandaşın cebinden 5 kuruş çıkmayacak denilen projelerin maliyeti misliyle emeklinin cebinden çıkıyor"

Karabat, 2025 yılı bütçesinde faiz giderlerine ayrılan 1 trilyon 950 milyar lirayı ve yap-işlet-devret projelerine ayrılan 202,3 milyar lirayı eleştirerek, hükümetin önceliklerini sorguladı. Karabat, "Erdoğan, düşük maaşlarla emekliye "bütçede para yok" derken, tefecilere ve yandaş müteahhitlere kaynak aktarıyor. Vatandaşın cebinden 5 kuruş çıkmayacak denilen projelerin maliyeti misliyle emeklinin cebinden çıkıyor" ifadelerini kullandı.

"Emekliler, kendilerine reva görülen bu açlık sınırının hesabını sandıkta soracak"

CHP olarak emeklilerin sorunlarının takipçisi olacaklarını belirten Karabat, “Bu düzen böyle devam etmeyecek. Emekliler, kendilerine reva görülen bu açlık sınırının hesabını sandıkta soracak. Biz CHP olarak emeklilerimizin sesini duyuracak ve sorunlarını çözmek için mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

Anka Haber Ajansı