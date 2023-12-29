CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Tokat Turhal’da; “254 belediyemiz var, en az 400’e çıkarmak temel hedefimiz. Bunu özellikle paylaşmak isterim. Zile de Turhal da yalnız kalmayacak, kazandığımızda; İstanbul Büyükşehir Belediyesi de Ankara Büyükşehir Belediyesi de buraların kardeşi olacak, buraların elinden tutacak, buraları yeniden kalkındıracak. Turhal’ı yeniden kazanmak istiyoruz” dedi.

Haber: GÜLARA SUBAŞI / Kamera: DURSUN ALKAYA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Tokat Turhal’da; “254 belediyemiz var, en az 400’e çıkarmak temel hedefimiz. Bunu özellikle paylaşmak isterim. Zile de Turhal da yalnız kalmayacak, kazandığımızda; İstanbul Büyükşehir Belediyesi de Ankara Büyükşehir Belediyesi de buraların kardeşi olacak, buraların elinden tutacak, buraları yeniden kalkındıracak. Turhal’ı yeniden kazanmak istiyoruz” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Tokat’ta, CHP Turhal İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti. Karabat, burada yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Büyük bir iktidar yolculuğunda hep beraber yürümenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Biz, 2019’da Türkiye çapında yerel seçimlerde, büyük başarılar elde ettik. Türkiye nüfusunun ve ekonomisinin yaklaşık yüzde 60’ına denk gelen belediyeleri, CHP yönetiyor. Oradaki vatandaşlarımızın memnuniyetini görüyoruz. Sadece görmekle kalmıyoruz, ölçüyoruz. Bir daha başaracağımıza dair inancımız da yüksek.

İstanbul’da siyaset yapıyorum, Tokatlıyım. İstanbul’a en çok göç aldığımız illerden birisi Tokat. Ne oluyor da Tokat bu kadar göç veriyor? Ne oluyor da insanlar bu toprakları terk ediyorlar? Zile’de 25 yıl sonra aldığımız bir belediye var. Şimdi Zile’yi bir kez daha kazanmak istiyoruz. Ama Zile yalnız kalmamalı. Yanına Turhal eklenmeli… Seçimde Zile yalnız kalmayacak.

254 belediyemiz var, en az 400’e çıkarmak temel hedefimiz. Bunu özellikle paylaşmak isterim. Zile de Turhal da yalnız kalmayacak, kazandığımızda; İstanbul Büyükşehir Belediyesi de Ankara Büyükşehir Belediyesi de buraların kardeşi olacak, buraların elinden tutacak, buraları yeniden kalkındıracak. Turhal’ı yeniden kazanmak istiyoruz.

Bu ülkenin en önemli sanayi kentlerinden birisiydi, en önemli işçi kentlerinden birisiydi Turhal. Şimdi ne oldu? Bunun müsebbibi, bu kenti yıllardır yönetenler değil mi? Bu ülkeyi yıllardır yönetenler değil mi? Turhal’ı fakirleştirenler, göç veren ilçe haline getirenler bunun hesabını vermelidir. Hesabı sokakta sormak tarafındayız. Sandıkta; Turhal’ı fakirleştiren, Tokat’ı fakirleştiren, göç veren hale getiren, Tokat’ın çiftçisini yok eden bu anlayıştan hesap sormaya davet ediyorum. Bu hesabı sandıkta soralım. Bizim vaadimiz; Zile’ye de Turhal’a da zenginliktir, kalkınmadır.

İstanbul’u kazanacağız, Zile yeniden kazanılacak, Turhal onun yanına kardeş olacak. Büyük bir yerel yönetim başarısını elde edeceğiz. Bu iddiayı ortaya koyarken; Ankara’dan buraya bakış açımızda bir eksiklik, bir hata olabilir. Yakında dijital demokratik katılım sitemiz olacak, internette. Birbirimizi adaylık sürecinde az yıpratmamızı özellikle tavsiye ediyorum. Aday yapacağımız kişi bizim adayımız. Hepimize sıra geliyor. Bu parti eninde sonunda, hak eden kişiye hakkını teslim eder. İktidarın ayrıştıran dilinden, biz vazgeçelim. Bir arada kardeşçe yaşamanın önemine değinelim. Turhal’da da farklı görüşlerde yurttaşlarımız var. Biz onlara da kendimizi anlatalım.

Bize hep iktidar şunu yüklüyor: Ayrılın, kutuplaşın; farklı olanlar birbirine karşı olsun. Farklı olanlar her zaman birbirine karşı değildir. Farklı olanlar birbirlerinin eksiklerini tamamlayanlardır. Bu zenginliğin kıymetini bilelim. Ben Niksar’da emekli bir öğretmenin oğluyum. Dedem bir değirmenci. Başka partilerde bunlar kolay kolay olmayabilir. Her kesimden insanlar gelip, tek bir kişinin sayesinde Mustafa Kemal Atatürk, tek bir şeyin sayesinde Cumhuriyet. Bundan da asla vazgeçmeyeceğiz. Mustafa Kemal Atatürk’ün değerlerini yaşatmak için hep birlikte çalışacağız, mücadele edeceğiz.”

Anka Haber Ajansı