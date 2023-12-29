Özgür Karabat: "Yaklaşık 25 Milyonluk Yatırımı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yapacak Zile’ye"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, “Tokat’ta bir tane ilçe belediyemiz var. Zile belediyemiz var. Zile’ye Turhal’ı Niksar’ı ekleyeceğiz yalnız kalmayacak Zile. Ayrıca Tokat yalnız kalmayacak. İstanbul’daki kazanımlarımız belediye başkanlarımız proje halinde bize getirdiğinde kardeş belediye modelinde tıkır tıkır çözeceğiz. 25 milyonluk yatırım yapacak İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu dayanışma kardeşlik modelini gerçekleştireceğiz" dedi.

Haber: GÜLARA SUBAŞI / Kamera: DURSUN ALKAYA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, “Tokat’ta bir tane ilçe belediyemiz var. Zile belediyemiz var. Zile’ye Turhal’ı Niksar’ı ekleyeceğiz yalnız kalmayacak Zile. Ayrıca Tokat da yalnız kalmayacak. İstanbul’daki kazanımlarımız belediye başkanlarımız proje halinde bize getirdiğinde kardeş belediye modeliyle tıkır tıkır çözeceğiz. Bir dahaki dönem kardeş belediye modeliyle Zile’ye şimdi kısa dönemde bir temel atmamız var. Yaklaşık 25 milyonluk yatırımı İstanbul Büyükşehir Belediyesi yapacak Zile’ye. Turhal’ı aldığımızda Turhal’a da yapacak. Bu dayanışma kardeşlik modelini gerçekleştireceğiz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karabat, Tokat Niksar ilçe başkanlığını ziyaret etti. Burada açıklama yapan Karabat şunları söyledi:

“Son zamanlarda AKP her yerel seçimi bir genel seçim havasına dönüştürmeye çalışıyor. Bunu da ‘Ülkenin bekası’ diye bizlere anlatamaya çalışıyor. Eğer bu ülkenin bekasıyla ilgili bir sorun varsa bu AKP iktidarın kendisidir. Bu düzen fakirin fukaranın lehine değil. Sıvasız evlere gelen şehir cenazelerinin düzenin değiştireceğiz.

“NİKSAR’DAN SESLENİYORUZ, BİZİM SİZDEN ALACAK VATANSEVERLİK DERSİMİZ YOK”

Vatanseverlik milliyetçilik kültürünün en önemli olduğu yerde Niksar’dan onlara sesleniyoruz, bizim sizden alacak vatanseverlik dersimiz yok. Bizim sizden öğrenecek yurtseverlik dersimiz yok. Biz, bu ülkeyi kuran partiyiz. Siz ancak bizden öğrenirsiniz vatanseverlik nasıl olur. Bu uğurda bedeller ödemiş bir partiyiz.

Bu ülkeyi siz aldığınızda 3 şehit geliyordu. Bir gecede 6 şehit haberi gelmiş. Dünyanın herhangi bir yerinden o beğenmedikleri İsrail’de bile 12 asker bir gecede ölse o Milli Savunma Bakanı istifa eder, o hükümetin devamı sorgulanır. Gelin Meclis’e bildi verin diyoruz yo gelin mili yas ilan edelim diyoruz ‘yok.’ Artık şehir cenazelerini ilki saat propaganda yapıp ondan sonra unutup bir sonraki şehit cenazelerine kadar hatırlamıyorlar.

“BİR DE PİŞKİN PİŞKİN MUHALEFETİ SUÇLUYORLAR”

Yaptığımız her işte her vatandaştan sorumluyuz. ‘Fırat’ın kenarında bir koyun ölse, biz sorumluyuz’ diyenler bugün 12 askerimiz öldüğünde kendilerini sorumsuz ilan ediyorlar. Bir de pişkin pişkin muhalefeti suçluyorlar.

Tokat’ta bir tane ilçe belediyemiz var. Zile belediyemiz var. Zile’ye Turhal’ı Niksar’ı ekleyeceğiz yalnız kalmayacak Zile. Ayrıca Tokat da yalnız kalmayacak. İstanbul’daki kazanımlarımız belediye başkanlarımız proje halinde bize getirdiğinde kardeş belediye modeliyle tıkır tıkır çözeceğiz. Bir dahaki dönem kardeş belediye modeliyle Zile’ye şimdi kısa dönemde bir temel atmamız var. Yaklaşık 25 milyonluk yatırımı İstanbul Büyükşehir Belediyesi yapacak Zile’ye. Turhal’ı aldığımızda Turhal’a da yapacak. Bu dayanışma kardeşlik modelini gerçekleştireceğiz.”

Anka Haber Ajansı