Özgür Karabat, Zile Belediye Başkanı Şükrü Saygın’ı Ziyaret Etti

Özgür Karabat, Zile Belediye Başkanı Şükrü Saygın’ı Ziyaret Etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, 31 Mart yerel seçimlerinde Zile Belediye Başkanı seçilen Şükrü Saygın’ı makamında ziyaret etti.

HABER: ZEYNEP BOZUKLU / KAMERA: UĞUR DEMİRCİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, 31 Mart yerel seçimlerinde Zile Belediye Başkanı seçilen Şükrü Saygın’ı makamında ziyaret etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Zile Belediye Başkanı Şükrü Saygın’ı belediyede ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Karabat, şöyle konuştu:

“Başkanımız Şükrü Sargın'ı bir kez daha tebrik ederken bir şey vurgulamakta fayda görüyorum; bu dönem Türkiye'nin önemli oranda büyük belediyelerini Cumhuriyet Halk Partisi kazandı. Ama bundaki temel sebep şu, geçen dönem aldığımız belediyelerde arkadaşlarımız başarılı oldular. Zile'de başarılı oldular. İstanbul'da başarılı oldular. Ve dolayısıyla bu yeni belediyeleri beraberinde getirdik.

Bugün gün boyu bu yeni aldığımız belediyeleri ziyaret ettik. En son olarak da tecrübeli belediye başkanımıza geldik. O arkadaşlarımıza da destek sunacak, tecrübelerini anlatacak.

“BİZİM KAZANMAMIZ BAŞKALARININ HEZİMETİ HALİNE GELMEZ”

Şunu söylemek isterim ki, herkes Türkiye'de CHP'nin büyük bir zafer yaşadığını söylüyor. Gerçeklik şu, CHP seçiminde de başarılı oldu. Birinci parti oldu. Ama biz bunu büyük zafer olarak görmüyoruz. Gerçekten zaferin, Türkiye'de iktidara gelmek olduğunu düşünüyoruz. Bizim seçimlerde birinci olmamız, bizim kazanmamız başkalarının mağlubiyeti, başkalarının hezimeti haline gelmez. Böyle bir kibri asla sahip olmayacağız. Aldığımız yerlerde geçen dönem çok iyi bir karnemiz vardı, bu karne olumluydu. Vatandaş bunu gördü ve daha fazla belediyeyi bize teslim etti.

“İDDİAMIZ, SOSYAL ADALETİ SAĞLAMAK ÜZERİNEDİR”

Başka nokta şu; Cumhuriyet Halk Partisi artık Türkiye'yi büyüten, zenginleştiren ve kalkındıran bir parti olma yolunda ilerlemektedir. Büyük kentlerde yaptıklarımız ortadadır. İddiamız, kentlerimizi değer katmak üzerine, insanlarımızı zenginleştirmek üzerine ve bu zenginliği eşit paylaştırmak ve sosyal adaleti sağlamak üzerinedir.”

Anka Haber Ajansı

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