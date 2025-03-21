Özgür Karabat’tan İsmail Saymaz’a Destek: Doğruyu Söyleyenler Asla Yalnız Değildir

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, gazeteci İsmail Saymaz'ın gözaltına alınmasına ilişkin, "'Gerçekler karanlıkta kalmaz, doğruyu söyleyenler asla yalnız değildir'" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

''Gazetecilik, gerçekleri cesurca dile getirenlerin omuzlarında yükselir. İsmail Saymaz, tarafsız ve cesur haberciliğiyle bu sorumluluğu yıllarca onuruyla taşıdı. Bağımsız gazeteciliğin zor zamanlardan geçtiği bu dönemde, halkın haber alma hakkı için verdiği mücadeleyi takdir ediyor ve destekliyoruz. Gerçekler karanlıkta kalmaz, doğruyu söyleyenler asla yalnız değildir.''

Anka Haber Ajansı