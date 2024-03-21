Özgür Özel: "1 Nisan'da Seçim Bitti Kurtulduk Sanma Recep Tayyip Erdoğan" (2)

Özgür Özel: "1 Nisan'da Seçim Bitti Kurtulduk Sanma Recep Tayyip Erdoğan" (2)

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçimden sonra da meydanlarda, yollarda olacaklarını ve kimsenin hakkını iktidarda bırakmayacaklarını belirterek, "1 Nisan’da seçim bitti kurtulduk sanma Recep Tayyip Erdoğan'' dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçimden sonra da meydanlarda, yollarda olacaklarını ve kimsenin hakkını iktidarda bırakmayacaklarını belirterek,"1 Nisan’da seçim bitti kurtulduk sanma Recep Tayyip Erdoğan'" dedi.

Partisinin Samsun'da düzenlediği mitingte konuşan CHP lideri Özel, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra da meydanlarda ve sokaklarda mağdurların hakkını arayacaklarını ve kimsenin hakkını iktidara bırakmayacaklarını belirterek, şöyle konuştu:

"1 Nisan’da seçim bitti kurtulduk sanma Recep Tayyip Erdoğan. 1 Nisan’dan sonra da meydanlarda, sokaklarda, yollarda emeklilerle yürüyeceğiz, gençlerle yürüyeceğiz, staj mağdurları ile yürüyeceğiz sende kimsenin hakkını bırakmayacağız. Emekliye para yok, staj mağduruna para yok, çalışana para yok, çiftçiye para yok, Bağ-Kurlu'ya para yok, esnafa para yok ama beşli çeteye gelince para çok. Yandaş müteahhite gelince para çok. Uçan saraya para var, yazlık saraya para var, kışlık saraya para var, bin 500 odalı saraya para var emekliye para yok. O zaman 31 Mart’ta Recep Tayyip Erdoğan’a da oy yok."

Anka Haber Ajansı

Gündem
Erdoğan'dan Muhalefete: Türkiye Daha Bir Sene Önce 53 Bin Canını Yitirmemiş Gibi Hareket Ediyorlar
Erdoğan'dan Muhalefete: Türkiye Daha Bir Sene Önce 53 Bin Canını Yitirmemiş Gibi Hareket Ediyorlar
Özgür Özel Sinop’ta, Erdoğan'a Yüklendi, "nereden Nereye Getirdin Memleketi”
Özgür Özel Sinop’ta, Erdoğan'a Yüklendi, "nereden Nereye Getirdin Memleketi”
Akşener’den Erdoğan’a Emekli Çağrısı: "Bayram İkramiyesini 7 Bin Yap, 11 Bin Seyyanen Zam Ver"
Akşener’den Erdoğan’a Emekli Çağrısı: "Bayram İkramiyesini 7 Bin Yap, 11 Bin Seyyanen Zam Ver"
Chp Edirne Belediye Başkan Adayı Akın: "Emeklilerimiz Çok Büyük Ekonomik Zorluk Yaşıyorlar"
Chp Edirne Belediye Başkan Adayı Akın: "Emeklilerimiz Çok Büyük Ekonomik Zorluk Yaşıyorlar"
Akhisar Belediye Başkanı Dutlulu: “Yerinde Kentsel Dönüşüm Yapacağız”
Akhisar Belediye Başkanı Dutlulu: “Yerinde Kentsel Dönüşüm Yapacağız”
Btp Lideri Hüseyin Baş: "20 Yıllık Bir Kötü Yönetimle Sınanıyoruz"
Btp Lideri Hüseyin Baş: "20 Yıllık Bir Kötü Yönetimle Sınanıyoruz"
Özgür Özel: “Emekliye Para Yok, O Zaman 31 Mart’ta Recep Tayyip Erdoğan’a Da Oy Yok”
Özgür Özel: “Emekliye Para Yok, O Zaman 31 Mart’ta Recep Tayyip Erdoğan’a Da Oy Yok”
Cemil Tugay, Gıda Krizini Ege Bölgesi’nin Verimli Tarım Havzası İle Aşacak
Cemil Tugay, Gıda Krizini Ege Bölgesi’nin Verimli Tarım Havzası İle Aşacak