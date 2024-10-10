Özgür Özel: "10 Ekim'de Yaşamını Yitiren 104 Barış Güvercinini Saygıyla Anıyorum"

Özgür Özel: "10 Ekim'de Yaşamını Yitiren 104 Barış Güvercinini Saygıyla Anıyorum"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Siyasi sorumlular yargılanana kadar Ankara Gar Katliamını unutturmayacağız. 10 Ekim'de yaşamını yitiren 104 barış güvercinini saygıyla anıyorum" dedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Siyasi sorumlular yargılanana kadar Ankara Gar Katliamını unutturmayacağız. 10 Ekim'de yaşamını yitiren 104 barış güvercinini saygıyla anıyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 10 Ekim 2015'te düzenlenen Ankra Gar Katliamı'nın dokuzuncu yıl dönümü nedeniyle resmi X hesabından paylaşım yaptı. Özel'in paylaşımı şöyle:

"Dokuzuncu yılında 10 Ekim Gar Katliamı'nda, katliamcılara görünmez bir koridor açanları unutmadık. Siyasi sorumlular yargılanana kadar Ankara Gar Katliamını unutturmayacağız. 10 Ekim'de yaşamını yitiren 104 barış güvercinini saygıyla anıyorum."

Anka Haber Ajansı

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