Özgür Özel: "11 Temmuz'u Srebrenica Soykırımını Anma Günü Olarak İlan Etmesinden Büyük Memnuniyet Duydum"

Özgür Özel: "11 Temmuz'u Srebrenica Soykırımını Anma Günü Olarak İlan Etmesinden Büyük Memnuniyet Duydum"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 11 Temmuz 1995'te yaşananları "soykırım" olarak nitelendirerek, 11 Temmuz'u Srebrenica Soykırımını Anma Günü olarak ilan etmesinden büyük memnuniyet duydum. Aliya İzzetbegovic'in de söylediği gibi; 'Unutulan soykırım tekrarlanır'" dedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 11 Temmuz 1995'te yaşananları "soykırım" olarak nitelendirerek, 11 Temmuz'u Srebrenica Soykırımını Anma Günü olarak ilan etmesinden büyük memnuniyet duydum. Aliya İzzetbegovic'in de söylediği gibi; "Unutulan soykırım tekrarlanır'" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 11 Temmuz'un "Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü" ilan edilmesi için verilen karar tasarısını kabul etmesi hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Özel'in paylaşımı şöyle:

"Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 11 Temmuz 1995'te yaşananları "soykırım" olarak nitelendirerek, 11 Temmuz'u Srebrenica Soykırımını Anma Günü olarak ilan etmesinden büyük memnuniyet duydum. Aliya İzzetbegovic'in de söylediği gibi; "Unutulan soykırım tekrarlanır.'"

Anka Haber Ajansı

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