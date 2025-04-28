Özgür Özel: 19 Mart Darbe Girişiminin Siyasi Hedefi İmamoğlu, Maddi Hedefi Kanal İstanbul'dur

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kanal İstanbul güzergahında yaptığı helikopter turunu ve Erdoğan'a yapılan Kanal İstanbul sunumunun görüntülerini paylaştı. Özel, "19 Mart darbe girişiminin siyasi hedefi İmamoğlu, maddi hedefi Kanal İstanbul'dur." açıklamasında bulundu.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kanal İstanbul güzergahında yaptığı helikopter turunu ve Erdoğan'a yapılan Kanal İstanbul sunumunun görüntülerini paylaştı. Özel, "19 Mart darbe girişiminin siyasi hedefi İmamoğlu, maddi hedefi Kanal İstanbul'dur." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 Şubat günü Kanal İstanbul güzergahında yaptığı helikopter turu ve Erdoğan'a yapılan Kanal İstanbul sunumunun görüntülerinin sosyal medyada yayımlanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den tepki geldi. CHP Lideri Özel, X hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

" "Kanal İstanbul gündemimizde yok" açıklamaları yalandır. "Hükümet Kanal İstanbul’dan vazgeçti" ifadeleri tamamen aldanmadır, aldatmacadır. 19 Mart darbe girişiminin siyasi hedefi İmamoğlu, maddi hedefi Kanal İstanbul'dur. Tarih 27 Şubat 2025. İşte Erdoğan, işte kayıt, işte kanıt!"

Anka Haber Ajansı