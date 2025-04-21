Özgür Özel, 23 Nisan’da Birinci Meclis Önünden Vatandaşlara Hitap Edecek, Anıtkabir’e Yürüyecek

Özgür Özel, 23 Nisan’da Birinci Meclis Önünden Vatandaşlara Hitap Edecek, Anıtkabir’e Yürüyecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programı kapsamında, Birinci Meclis önünden vatandaşlara hitap edecek, ardından Anıtkabir’e yürüyecek. Özel, Ekrem İmamoğlu’nun tutukluğuna tepki olarak akşam TBMM’de düzenlenecek resepsiyona ise katılmayacak.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programı kapsamında, Birinci Meclis önünden vatandaşlara hitap edecek, ardından Anıtkabir’e yürüyecek. Özel, Ekrem İmamoğlu’nun tutukluğuna tepki olarak akşam TBMM’de düzenlenecek resepsiyona ise katılmayacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programı netleşti.

Edinilen bilgiye göre Özel, sabah 09.15’te Anıtkabir’de düzenlenen resmi törene katılacak. TBMM Genel Kurulu, saat 14.00’te Meclis'in açılışının 105’inci yılını kutlamak üzere, özel gündemle toplanacak. Özel’in özel oturuma katılarak oturumda konuşma yapacağı öğrenildi.

Özgür Özel, saat 17.00’de partisinin Ankara İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Birinci Meclis önünden Anıtkabir’e yürüyüş programına katılacak. Özel’in yürüyüşün başlangıç noktası olan Birinci Meclis önünde, otobüs üstünden vatandaşlara hitap etmesi de bekleniyor.

CHP Lideri Özel’in Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğuna tepki olarak Meclis’te akşam düzenlenen resepsiyona ise katılmayacağı öğrenildi.

“Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingi cumartesi Mersin’de

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması için her hafta sonu Türkiye’nin farklı bir ilinde düzenlenmesi kararlaştırılan “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin bu haftaki adresi ise Mersin olarak belirlendi. Özel’in Mersinlilere hitap edeceği mitingin yer ve saat bilgisi, bugün 13.00’te toplanan MYK sonrasında netleşecek.

Anka Haber Ajansı

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