Özgür Özel, 23 Nisan'da Tbmm'deki Koltuğunu Müzik Öğrencisi Dora Mimaroğlu'na Devretti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, TBMM'de odasındaki koltuğunu Bilkent Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesine bağlı Müzik Hazırlık Ortaokulu’nda 5. sınıf öğrencisi Dora Mimaroğlu'na devretti. Özel, "Bu koltuğun önemli bir özelliği var. Bu koltuk bu ülkenin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün koltuğu. O iki büyük eserim var diyor. Biri Cumhuriyet, biri CHP. CHP Genel Başkanlarının kaç koltuğu var sence? Tam 83 tane. Bir tanesi bu. Ama tabii en kritik ve en önemli

(ANKARA)- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, TBMM'de odasındaki koltuğunu Bilkent Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesine bağlı Müzik Hazırlık Ortaokulu’nda 5. sınıf öğrencisi Dora Mimaroğlu'na devretti. Özel, "Bu koltuğun önemli bir özelliği var. Bu koltuk bu ülkenin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün koltuğu. O iki büyük eserim var diyor. Biri Cumhuriyet, biri CHP. CHP Genel Başkanlarının kaç koltuğu var sence? Tam 83 tane. Bir tanesi bu. Ama tabii en kritik ve en önemli koltuk bu. Çünkü Meclis’teki koltuğu. O açıdan çok çok önemli. Ben şimdi büyük bir mutlulukla koltuğu sana teslim ediyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bugün TBMM'deki makam odasındaki koltuğunu 5'inci sınıf konservatuvar öğrencisi Dora Mimaroğlu'na devretti. Özel, koltuğu Dora Mimaroğlu'na devretmeden önce onunla Bilkent Üniversitesi'nde katıldığı etkinlikteki tanışma anısını anlattı. Özel, “Ben geçen hafta Bilkent Üniversitesinde bir söyleşiye gitmiştim gençlerle. Salonun en genci Dora’ydı. Israrla el kaldırıyordu, hep büyükler konuşuyordu. Ben de dedim ki bir de Dora konuşsun. Adını daha bilmiyordum o sırada. En gençlerine verin dedim, güldü herkes, alkışladılar. Dora bir konuşma yaptı, ‘Benim adımı unutmayın. Çünkü ileride çok duyacaksınız. Çünkü çok çalışıyorum’ dedi” ifadelerini kullandı.

"ÇOK DOLAŞTIĞIM IÇIN ÇOK KOLTUKTA OTURMUYORUM, SEN GELECEKSIN DIYE ALIŞAYIM DEDIM, DEVREDECEKSEK OTURMAK LAZIM"

Özel, "Ben çok dolaştığım için çok koltukta oturmuyorum ama sen geleceksin diye alışayım dedim, koltuğa oturdum. Devredeceksek önce oturmak lazım. Bu koltuk bu ülkenin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğu. O iki büyük eserim var diyor; biri Cumhuriyet biri CHP" dedi. CHP genel başkanlarının 83 koltuğu olduğunu anlatan Özel, "En kritik ve en önemli koltuk bu çünkü Meclis'teki koltuğu. Ben şimdi büyük bir mutlulukla koltuğu sana teslim ediyorum" diye konuştu.

"BU KOLTUKTA İYİCE YERLEŞMEZSEN KALDIRABİLİRLER"

Dora Mimaroğlu'na koltuğu "Buyrun Sayın Genel Başkanım" diyerek devrettikten sonra Özel, gülerek "İsterseniz sırtınızı dayayın, bu koltukta iyice yerleşmezsen kaldırabilirler" ifadelerini kullandı. Devir teslimin ardından Özel, Mimaroğlu'na partiye ve Meclis'e ilişkin bilgi verdi, bilgilendirme kitapçıkları ile odayı tanıttı.

Ardından 23 Nisan dolayısıyla koltuğu devralan Dora Mimaroğlu kendini tanıtarak kısa bir konuşma yaptı. Mimaroğlu, ona bu imkanı tanıyan Özel'e teşekkür ederek sözlerine başladığı konuşmasında özetle şunları söyledi:

"Dünyanın en değerli sözü bir çocuğa verilen sözdür. Ömür boyu etkileri hiç akıldan çıkmaz. Bana verdiği her 2 sözünü de yerine getirdiği için sevgili Özgül Bey’i hiç unutmayacağım. 23 Nisan Mustafa Kemal Atatürk’ün biz çocuklara dünyada benzeri olmayan eşsiz bir armağanıdır. Bu sebeple Kıymetli Atamızı huzurunuzda bir kez daha saygıyla ve özlemle anıyorum.

"İLERİDE SİZLERDEN BAYRAĞI DEVRALACAĞIZ"

İleride sizlerden bayrağı devralacağız, o zaman geldiğinde bugün ki gibi geçici bir devir teslim olmayacak. İşte o an geldiğinde bizlere çok güzel bir miras bırakmanız için çocuk gözümle hangi konulara yoğunlaşmanız gerektiğine dair sizlere birkaç konu başlığı vermek istiyorum.

"HEMEN EĞİTİM SEFERBERLİĞİ BAŞLATILSIN"

Ben Bilkent Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesine bağlı Müzik Hazırlık Ortaokulu’nda 5. sınıfta okumaktayım. 6 yıldır keman eğitimi alıyorum. Okuluma yetenek sınavı ile girdim. Ben yeteneği keşfedilmiş şanslı çocuklardanım ancak ülkemizde bu şansı bulamamış nice keşfedilmemiş yetenekler olduğunu tahmin ediyorum. Dolayısıyla eğitim hakkına kavuşması ve her çocuğun içindeki cevherin keşfedilmesi için eğitim seferberliği başlatılmasına inancım sonsuz. Hemen bu seferberliği başlatalım.

"TEMİZ ÇEVRE İÇİN FARKINDALIK OLUŞTURUN"

Biliyorsunuz ki dünyamızın kaynakları sınırlı. Lütfen bizlere ileride içinde yaşayacağımız temiz bir dünya bırakın. Bizde yarın kendi çocuklarımıza, torunlarımıza sizlerden aldığımız mirası daha iyisi ile bırakabilelim. Temiz bir çevre ve sürdürülebilir bir gelecek için insanlarımızda gerekli farkındalıkları şimdiden oluşturun.

"HAYVANLARI SEVEN BIR TOPLUM BİRBİRİNİ DE SAYAR VE SEVER"

Bir diğeri ise, çocukların çok sevdiği ve koruduğu hayvanlar ile ilgili. Bizim evin yakınında çok fazla sokak hayvanı yaşıyor. Ben ve ailem her yemekten sonra yemeklerimizden arttırdıklarımızı hatta restoranda bile kalan yemeklerimizi toplayıp onlarla paylaşıyoruz. Ancak bu bir çözüm değil. Özellikle sokak hayvanlarımızı korumak, hayvanseverlerce sahiplenilmelerini sağlamak, başı boş olanları ise uygun koşullarda yaşatmak lazım. Unutmayın hayvanları seven bir toplum birbirini de sayar ve sever.

"EŞİT İMKANLARA SAHİP OLMAK TEMEL İNSAN HAKKIDIR"

Çocuklar dünyaya gelirken anne ve babalarını seçmiyorlar, her ailenin imkanları farklı. Ancak devletimiz gerekli adımları atarak eğitimde, sağlıkta, beslenmede ve bunun gibi bir çok alanda tüm çocuklara eşit imkanlar sağlamalıdır. Eşit imkanlara sahip olmak temel bir insan hakkıdır.

"SANATA VE SANATÇIYA GEREKEN DEĞER VERİLMELİDİR"

Son olarak Ulu Önder Atatürk’ün söylediği gibi; "Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş olur. Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki fennin gerektirdiği şeyleri yapmaz; itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur" sözününe vurgu yapmak istiyorum. Sanatı en küçük yaşlardan itibaren benimsetmek ana görevimiz olmalı. Sanata ve sanatçıya gereken değer verilmelidir.

İsmimi unutmayın ve beni izlemeye devam edin. Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun."

Mimaroğlu'nun konuşmasının ardından Özel, TBMM'deki 23 Nisan etkinliklerini izlemek için gelen partisinin milletvekillerinin ve çalışanlarının çocuklarını da çağırarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Çocuklarla sohbet eden Özel, onların da isteklerini not aldı. Ardından Özel, Dora Mimaroğlu ve yanındaki çocukları makam odasında sohbet etmeleri için yalnız bıraktı.

Anka Haber Ajansı