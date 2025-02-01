Özgür Özel: "Abdi İpekçi'yi Katledilişinin 46'ncı Yılında Saygıyla Anıyorum"

Özgür Özel: "Abdi İpekçi'yi Katledilişinin 46'ncı Yılında Saygıyla Anıyorum"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Meslek hayatı boyunca gerçekleri anlatma gayesinden vazgeçmemiş, gazetecilik ilkelerinden ödün vermemiş Milliyet gazetesinin genel yayın müdürü Abdi İpekçi'yi katledilişinin 46'ncı yılında saygıyla anıyorum" dedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Meslek hayatı boyunca gerçekleri anlatma gayesinden vazgeçmemiş, gazetecilik ilkelerinden ödün vermemiş Milliyet gazetesinin genel yayın müdürü Abdi İpekçi'yi katledilişinin 46'ncı yılında saygıyla anıyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Milliyet gazetesinin Genel Yayın Müdürü Abdi İpekçi'nin 46'ncı ölüm yıl dönümü dolayısıyla X hesabından paylaşım yaptı.

Özel şunları kaydetti:

"Meslek hayatı boyunca gerçekleri anlatma gayesinden vazgeçmemiş, gazetecilik ilkelerinden ödün vermemiş Milliyet gazetesinin genel yayın müdürü Abdi İpekçi'yi katledilişinin 46'ncı yılında saygıyla anıyorum."

Anka Haber Ajansı

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