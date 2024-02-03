Özgür Özel, Ablası Mualla Özen'i Kaybeden Meral Akşener'e Başsağlığı Diledi

Özgür Özel, Ablası Mualla Özen'i Kaybeden Meral Akşener'e Başsağlığı Diledi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ablası Mualla Özen'i kaybeden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i telefonla aradı ve başsağlığı dileklerini iletti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ablası Mualla Özen'i kaybeden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i telefonla aradı ve başsağlığı dileklerini iletti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hayatını kaybeden ablası Mualla Özen için Kocaeli’nin İzmit ilçesine bağlı Gündoğdu köyünde bugün düzenlenen cenaze törenine katılarak ablasını son yolculuğuna uğurladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i telefonla aradı ve başsağlığı dileğinde bulundu.

Anka Haber Ajansı

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