Özgür Özel: “Acıları Hafızalarda Tazeliğini Koruyan Maraş Katliamı'nı Unutmadık, Unutturmayacağız”

Özgür Özel: “Acıları Hafızalarda Tazeliğini Koruyan Maraş Katliamı'nı Unutmadık, Unutturmayacağız”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Acıları hafızalarda tazeliğini koruyan Maraş Katliamı'nı unutmadık, unutturmayacağız. Katliamın yıl dönümünde yaşamını yitiren tüm vatandaşlarımızı saygıyla anıyorum” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Acıları hafızalarda tazeliğini koruyan Maraş Katliamı'nı unutmadık, unutturmayacağız. Katliamın yıl dönümünde yaşamını yitiren tüm vatandaşlarımızı saygıyla anıyorum” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Maraş Katliamı’nın 45’inci yıl dönümü dolayısıyla X hesabından mesaj yayınladı. Özel’in mesajı şöyle: “Acıları hafızalarda tazeliğini koruyan Maraş Katliamı'nı unutmadık, unutturmayacağız. Katliamın yıl dönümünde yaşamını yitiren tüm vatandaşlarımızı saygıyla anıyorum.”

Anka Haber Ajansı

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