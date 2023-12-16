Özgür Özel: "Adalet Yerini Bulana Kadar Gezi'yi Savunmaya Devam Edeceğiz"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Çigdem Mater, Mine Özerden, Tayfun Kahraman ve Can Atalay'ın tutuklanmalarının üzerinden 600 gün geçti. 600 gündür Gezi'nin suçsuzluğunu, Can'ın, Tayfun'un, Mine'nin ve Çiğdem'in masum olduklarını anlatıyoruz. Adalet yerini bulana kadar Gezi'yi savunmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Çigdem Mater, Mine Özerden, Tayfun Kahraman ve Can Atalay'ın tutuklanmalarının üzerinden 600 gün geçti. 600 gündür Gezi'nin suçsuzluğunu, Can'ın, Tayfun'un, Mine'nin ve Çiğdem'in masum olduklarını anlatıyoruz. Adalet yerini bulana kadar Gezi'yi savunmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu akşam sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Gezi davasında 600 gündür tutuklu olan Çiğdem Mater, Mine Özerden, Tayfun Kahraman ve Can Atalay için özgürlük çağrısında bulundu. Özel'in yaptığı paylaşım şöyle:

"Çigdem Mater, Mine Özerden, Tayfun Kahraman ve Can Atalay'ın tutuklanmalarının üzerinden 600 gün geçti. 600 gündür Gezi'nin suçsuzluğunu, Can'ın, Tayfun'un, Mine'nin ve Çiğdem'in masum olduklarını anlatıyoruz. Adalet yerini bulana kadar Gezi'yi savunmaya devam edeceğiz."

Anka Haber Ajansı