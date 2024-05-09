Özgür Özel Afyonkarahisar’da... “Göreceksiniz Yarısı Kadar Parayla İki Katı İş Yapacağız”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Geçmişte CHP belediyelerinin raporları hep şöyle: Yarısı kadar parayla iki katı iş yapıyor. Göreceksiniz, yarısı kadar parayla iki katı iş yapacağız. Mazeret üretmeyeceğiz, iş üreteceğiz. Ve Afyon'da oy veren kimseyi pişman etmeyeceğiz. Oy vermeyenleri de imrendireceğiz, sabırsızlandıracağız. Afyon bugüne kadar görmediği hizmetleri bundan sonra görecek. Bugüne kadar gördüğü yanlışları da bizde görmeyecek” dedi. Özel, işsizliğin büyük sorun olduğuna da işaret ederek, ''Ama bele

HABER: GÜLARA SUBAŞI / KAMERA: DURSUN ALKAYA

(AFYONKARAHİSAR) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Geçmişte CHP belediyelerinin raporları hep şöyle: Yarısı kadar parayla iki katı iş yapıyor. Göreceksiniz, yarısı kadar parayla iki katı iş yapacağız. Mazeret üretmeyeceğiz, iş üreteceğiz. Ve Afyon'da oy veren kimseyi pişman etmeyeceğiz. Oy vermeyenleri de imrendireceğiz, sabırsızlandıracağız. Afyon bugüne kadar görmediği hizmetleri bundan sonra görecek. Bugüne kadar gördüğü yanlışları da bizde görmeyecek” dedi. Özel, işsizliğin büyük sorun olduğunu da işaret ederek, "'Ama belediyeler işsizlik sorunu ortadan kaldırabilecek müesseseler değil'" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçimler ardından partisinin seçimi kazandığı il ve ilçelere teşekkür ziyaretlerini sürdürüyor. CHP lideri Özel, bugün teşekkür ziyaretleri kapsamında, Afyonkarahisar’a geldi. Özel, ilk olarak partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Burada CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Faruk Duha Erhan’ı, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ve parti örgütüne yerel seçim başarısı dolayısıyla teşekkür eden Özel, ardından partililere açıklama yaptı. Özel, daha sonra Afyonkarahisar Belediyesi’ne geçti.

BURCU KÖKSAL: “SÖZÜMÜ TUTMANIN HAKLI GURURUNU YAŞIYORUM”

Burcu Köksal, ziyarette yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

“Sayın Genel Başkanım 74 yıl sonra alınan belediyemize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Benim için ayrıbir mutluluk. Aday olurken biliyorsunuz, ogün size ‘Bu belediyeye alacağım, sizi de o belediye binasında mutlaka misafir edeceğim’ demiştim. O sözü yerine getirmenin haklı gururunu ve onurunu yaşıyorum. Burada örgütümüze, il başkanımıza, merkez ilçe başkanımıza bütün çalışan arkadaşlarımıza, belediye meclis üyelerimize, il genel meclis üyesi arkadaşlarımıza, adaylarımıza ve bu yolda emek veren, mücadele eden bütün yol arkadaşlarımıza, hemşehrilerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum. Bundan sonra inşallah Afyonkarahisar'da güzel günleri hep birlikte yaşayacağız.”

''SİYASETTE KADIN EMEĞİNİN DAHA İYİ GÖRÜNDÜĞÜ BİR SÜRECİ YAŞAMAK MÜMKÜN OLUYOR”

Özgür Özel de yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

“Burcu Köksal'la böyle karşılıklı çok oturmuşluğum var. Benim makam odamda, onun makam odasında 8 buçuk yıl birlikte milletvekilliği yaptık. Grup başkan vekilim olarak görev yaptı. En son Ankara'da ayrılırken ‘Ben bu belediyeyi alacağım. Sizi de Afyonkarahisar'da ağırlayacağım’ demişti. Biz bugün bu ziyareti genel başkan yardımcılarımız, milletvekillerimiz, parti meclisi üyelerimizle birlikte yapıyoruz. Ama Burcu Hanım'ın yanında, Kadın Kolları Genel Başkanımız var. Kendisi kadın kollarında, kadın adayların sayısının artması için çok önemli bir mücadele verdi. CHP’nin MYK'sının yarısı kadınlardan, yarısı erkeklerden oluşuyor. Hal böyle olunca kadın emeğinin daha iyi görüldüğü, siyasette kadın temsilinin daha yüksek olduğu bir süreci yaşamak mümkün oluyor. Biz bundan sonra CHP olarak her alanda daha çok kadına, daha çok gence yer vereceğiz. Bunu daha önce de ifade ettim. Biz 1980 darbesinden sonra siyaset kalesinin başarı kapısını açamıyorduk. Üzerinde üç koca kilit vardı. Arkadaşlarımızla bu konuyu değerlendirdiğimizd, dedim ki ‘Anahtarları mutlaka Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu partide bir yere koymuştur. O anahtarları bulalım.’ Aradık bulduk. Birinci anahtar gençlerdi. Cumhuriyeti emanet ettiği gençler. Birinci kilidi o anahtara açtı. İkincisi kadınlardı. En erken seçme- seçilme hakkı verdiği kadınlar. İkinci klidi o açtı. Üçüncüsü de bilime saygıydı. Bilimsel yöntemlerle çalışmaktı.

''AFYON’DA BİR AK PARTİLİ, BİR MHP’Lİ KENDİNİ KAYBETMİŞ HİSSEDİYORSA BİZ KUSURLUYUZ DEMEKTİR''

Biz CHP olarak kazandık ama şımarmadık, asla kibirlenmedik. Şunu buradan çok net söylemek isterim ki, CHP olarak asla ve asla kendi başarımızı, birilerinin kaybı olarak görmüyoruz. Bütün Afyon kazanmıştır. Afyon'daki bir AK Partili, bir MHP'li kendini kaybetmiş hissediyorsa biz kusurluyuz demektir. Buyursun gelsin bu odaya. Burcu Başkanın yanına varsın. Derdini tasasını anlatsın. Buralar partizanlık yapılan yerler olmaktan çıkacak. Partililerin kayrıldığı yerler olmaktan çıkacak. Biz mümkün olan bütün gayretimizle tüm doğru işleri birlikte yapacağız. Ve Afyon'a iyi hizmet edeceğiz. Afyon'a doğru hizmet edeceğiz. İsraf genelgemiz hazır. Bütün belediyelerimize bu hafta gönderiliyor. Biz israfı bitirip hizmeti getirmeye, borçları bitirip yatırım yapmaya, insanların yüzünü güldürmeye geldik. Sosyal belediyecilik yapmaya geldik. Yoksulun, işsizin, kimsesizin halinden biz anlayacağız. Başka bir sıkıntımız yok. Evet işsizlik büyük sorun. Ama belediyeler işsizlik sorunu ortadan kaldırabilecek müesseseler değil. Zaman içinde belediye güçlendikçe, yeni hizmetler oldukça, yeni yerler açıldıkça işsiz kardeşlerimiz de iş bulacaklar. Ama bu süreçte bütün Afyon'da borçları kapatmamızı enkazı kaldırmamızı ve onlara hizmeti getirmemizi beklemelerini temenni ediyoruz.

''OY VERMEYENLERİ DE İMRENDİRECEĞİZ''

Geçmişte CHP belediyelerinin raporları hep şöyle: Yarısı kadar parayla iki katı iş yapıyor. Göreceksiniz, yarısı kadar parayla iki katı iş yapacağız. Mazeret üretmeyeceğiz, iş üreteceğiz. Ve Afyon'da oy veren kimseyi pişman etmeyeceğiz. Oy vermeyenleri de imrendireceğiz, sabırsızlandıracağız. ‘Gelsin de bir dahakine Burcu'ya oy vereyim. Gelsin de bir dahakine CHP'lilere oy vereyim’ dedirteceğiz Bu anlayıştayız. Bu yaklaşımdayız. O yüzden Afyon'a, Cumhuriyet'in bu güzel kentine hayırlı uğurlu olsun. Biz başkanımızın her anlamda arkasında duracağız. Belediyeler birliğinden, Afyon için yapılacak katkılar da arkasında duracağız. Avrupa'dan bu termal kente, sağlık turizmi için çok büyük kaynaklar bulacağız. Ve Avrupa Birliği'nin (AB) fonlarını harekete geçireceğiz. Bunları seçimden önce söyleyince hikaye gibi gelir. Ama çok güçlü bir yapı kuruyoruz. Yurt dışındaki fonların da araştırılması için yurt içindeki kaynakların yönlendirilmesi için... Afyon bugüne kadar görmediği hizmetleri bundan sonra görecek. Bugüne kadar gördüğü yanlışları da bizde görmeyecek.''

Konuşmaların ardından Özel’e el yapımı, kadın emeği Atatürk kabartması hediye edildi. Köksal ise Özel’e Kocatepe Atatürk heykelciği hediye etti.

Bunun üzerine Özel, "'Atatürk Afyon Kocatepe’den baktığında, hem kurtuluşu hem kuruluşu hem de tam bağımsız Türkiye’yi görmüştü. Biz de buradan baktığımızda, bir sonraki seçimde iktidar olacak CHP’yi görüyoruz” dedi.

Ardından CHP lideri Özel, belediyenin anı defterini imzaladı. Özel, deftere şunları yazdı:

''Kurtuluş Mücadelesi'nde büyük zafere doğru ilk adımın atıldığı bu cumhuriyet kentinde, bir cumhuriyet kadınını belediye başkanı olarak ziyaret etmenin tarifsiz kıvancı içindeyim. Burcu Köksal'a bu yeni dönemde başarılar diliyorum.''

Anka Haber Ajansı