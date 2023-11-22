Özgür Özel: "Alevi Yurttaşlarımızın Tüm Taleplerini Cesaretle Ve Kararlılıkla Savunacağız"

Özgür Özel: "Alevi Yurttaşlarımızın Tüm Taleplerini Cesaretle Ve Kararlılıkla Savunacağız"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Alevi dernek, vakıf ve federasyonların başkan ve yöneticileriyle bir araya geldim. Cemevlerinin ibadethane statüsüne kavuşması ve eşit yurttaşlık talepleri başta olmak üzere Alevi yurttaşlarımızın tüm taleplerini cesaretle ve kararlılıkla savunacağız" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Alevi dernek, vakıf ve federasyonların başkan ve yöneticileriyle bir araya geldim. Cemevlerinin ibadethane statüsüne kavuşması ve eşit yurttaşlık talepleri başta olmak üzere Alevi yurttaşlarımızın tüm taleplerini cesaretle ve kararlılıkla savunacağız" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün CHP Genel Merkezi'ndeki makamında Alevi dernek, vakıf ve federasyonlarının başkan ve yöneticileriyle bir araya geldi. Özel, ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Alevi dernek, vakıf ve federasyonlarının başkan ve yöneticileriyle bir araya geldim. Cemevlerinin ibadethane statüsüne kavuşması ve eşit yurttaşlık talepleri başta olmak üzere Alevi yurttaşlarımızın tüm taleplerini cesaretle ve kararlılıkla savunacağız."

Anka Haber Ajansı

Gündem
İyi Partili Dikbayır, Kendisi Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu, Dokunulmazlığının Kaldırılmasını Talep Etti
İyi Partili Dikbayır, Kendisi Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu, Dokunulmazlığının Kaldırılmasını Talep Etti
Tuncer Bakırhan: "Türkiye Ekonomisi Hiç Olmadığı Kadar Çarçur Ediliyor"
Tuncer Bakırhan: "Türkiye Ekonomisi Hiç Olmadığı Kadar Çarçur Ediliyor"
Adalet Bakanı Tunç’a Adalet Eleştirisi: "Başka Bir Dünyada Yaşıyorsunuz"
Adalet Bakanı Tunç’a Adalet Eleştirisi: "Başka Bir Dünyada Yaşıyorsunuz"
Chp İlçe Örgütleri İstanbul Adliyesi Önünde "Adalet Nöbetine" Devam Etti
Chp İlçe Örgütleri İstanbul Adliyesi Önünde "Adalet Nöbetine" Devam Etti
Atakum Belediye Başkanı Deveci’den Chp Lideri Özel’e Ziyaret
Atakum Belediye Başkanı Deveci’den Chp Lideri Özel’e Ziyaret
Cumhur Uzun’dan Bakan Tunç’a: “Siz Anayasamıza Sahip Çıkmayan Bir Adalet Bakanı Olarak Tarihe Geçtiniz”
Cumhur Uzun’dan Bakan Tunç’a: “Siz Anayasamıza Sahip Çıkmayan Bir Adalet Bakanı Olarak Tarihe Geçtiniz”
Temel Karamollaoğlu: "Anayasa Değişikliği Çocuk Oyuncağı Gibi Ele Alınamaz"
Temel Karamollaoğlu: "Anayasa Değişikliği Çocuk Oyuncağı Gibi Ele Alınamaz"