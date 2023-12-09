Özgür Özel, Almanya Başbakanı Olaf Scholz İle Berlin'de Bir Araya Geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Berlin'de; Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Berlin'de; Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) olağan kongresine katıldı. Özel, kongrenin ardından Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi. CHP lideri Özel’e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke eşlik etti.

Özel, buluşmayla ilgili sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Bizler, sosyal demokratlar olarak ülkemizin hem Almanya hem Avrupa Birliği ile daha iyi ilişkiler içinde olmasını savunuyoruz. İlişkilerimizin geliştirilmesi için çalışacağız."

Anka Haber Ajansı