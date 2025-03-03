Özgür Özel, Ameliyat Geçiren Başak Demirtaş İle Telefonla Görüştü

Özgür Özel, Ameliyat Geçiren Başak Demirtaş İle Telefonla Görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir ameliyat geçiren Başak Demirtaş ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi, geçmiş olsun dileklerini iletti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir ameliyat geçiren Başak Demirtaş ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, birkaç gün önce bir ameliyat geçirmişti. Selahattin Demirtaş'ın özel izinle refakat ettiği Başak Demirtaş'ın ameliyatının başarıyla sonuçlandığı belirtilmişti.

ANKA Haber Ajansı'nın aldığı bilgiye göre, CHP Genel Başkanı Özel, Başak Demirtaş ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Anka Haber Ajansı

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