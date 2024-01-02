Özgür Özel, Anadolu Güçbirliği Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Akyüz İle Bir Araya Geldi

Özgür Özel, Anadolu Güçbirliği Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Akyüz İle Bir Araya Geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anadolu Güçbirliği Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz ve beraberindeki heyet ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anadolu Güçbirliği Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz ve beraberindeki heyet ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anadolu Güçbirliği Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz ve beraberindeki heyet ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Özel'e ziyarette CHP Ankara Milletvekili Murat Emir eşlik etti.

Özel, ziyarette çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabında şu notla paylaştı:

"Anadolu Güçbirliği Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz ve beraberindeki heyet ile Genel Merkezimizde bir araya geldik."

Anka Haber Ajansı

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