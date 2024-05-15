Özgür Özel: “Anadolu’nun Dört Bir Yanında Direnişin Başlamasına Öncülük Eden Hasan Tahsin’i Rahmetle Anıyorum”
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “İzmir'de işgale ilk kurşunu sıkarak, İzmir'de ve Anadolu'nun dört bir yanında büyük bir direnişin başlamasına öncülük eden Hukuk-u Beşer gazetesi başyazarı Hasan Tahsin’i saygı ve rahmetle anıyorum” dedi.
(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “İzmir'de işgale ilk kurşunu sıkarak, İzmir'de ve Anadolu'nun dört bir yanında büyük bir direnişin başlamasına öncülük eden Hukuk-u Beşer gazetesi başyazarı Hasan Tahsin’i saygı ve rahmetle anıyorum” dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazeteci Hasan Tahsin’in ölümünün 105’inci yıl dönümü dolayısıyla resmi X hesabından paylaşım yaptı. Özel’in paylaşımı şöyle:
“İzmir'de işgale ilk kurşunu sıkarak, İzmir'de ve Anadolu'nun dört bir yanında büyük bir direnişin başlamasına öncülük eden Hukuk-u Beşer gazetesi başyazarı Hasan Tahsin’i saygı ve rahmetle anıyorum.”
Anka Haber Ajansı