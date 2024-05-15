Özgür Özel: “Anadolu’nun Dört Bir Yanında Direnişin Başlamasına Öncülük Eden Hasan Tahsin’i Rahmetle Anıyorum”

Özgür Özel: “Anadolu’nun Dört Bir Yanında Direnişin Başlamasına Öncülük Eden Hasan Tahsin’i Rahmetle Anıyorum”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “İzmir'de işgale ilk kurşunu sıkarak, İzmir'de ve Anadolu'nun dört bir yanında büyük bir direnişin başlamasına öncülük eden Hukuk-u Beşer gazetesi başyazarı Hasan Tahsin’i saygı ve rahmetle anıyorum” dedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “İzmir'de işgale ilk kurşunu sıkarak, İzmir'de ve Anadolu'nun dört bir yanında büyük bir direnişin başlamasına öncülük eden Hukuk-u Beşer gazetesi başyazarı Hasan Tahsin’i saygı ve rahmetle anıyorum” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazeteci Hasan Tahsin’in ölümünün 105’inci yıl dönümü dolayısıyla resmi X hesabından paylaşım yaptı. Özel’in paylaşımı şöyle:

“İzmir'de işgale ilk kurşunu sıkarak, İzmir'de ve Anadolu'nun dört bir yanında büyük bir direnişin başlamasına öncülük eden Hukuk-u Beşer gazetesi başyazarı Hasan Tahsin’i saygı ve rahmetle anıyorum.”

Anka Haber Ajansı

Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstihdam Kapısı Olarak Devlete Yüklenilmesi Vahim Bir Hatadır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstihdam Kapısı Olarak Devlete Yüklenilmesi Vahim Bir Hatadır"
Aksaray Eski Belediye Başkanı Memiş Akın Son Yolculuğuna Uğurlandı
Aksaray Eski Belediye Başkanı Memiş Akın Son Yolculuğuna Uğurlandı
Chp, Özgür Özel’in Katılımıyla “Engelsiz Yarınlar Buluşması” Düzenliyor
Chp, Özgür Özel’in Katılımıyla “Engelsiz Yarınlar Buluşması” Düzenliyor
Gamze Taşcıer: “Çocuklar İstismar Edilirken Susanları, İstismarı Meşrulaştırmaya Çalışanları Tarih Affetmez”
Gamze Taşcıer: “Çocuklar İstismar Edilirken Susanları, İstismarı Meşrulaştırmaya Çalışanları Tarih Affetmez”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kuklayı Da Kuklacıyı Da Oyunu Kimin Yazdığını Da Çok İyi Biliyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kuklayı Da Kuklacıyı Da Oyunu Kimin Yazdığını Da Çok İyi Biliyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Fitne Ve Nifak Odaklarına Göz Açtırmayacağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Fitne Ve Nifak Odaklarına Göz Açtırmayacağız"
Bodrum'da Cengiz İnşaat’tan Sonra Cennet Koy’a Bir Otel Daha
Bodrum'da Cengiz İnşaat’tan Sonra Cennet Koy’a Bir Otel Daha
Yaş Çay Fiyatına Üreticilerin Tepkisinin Ardından Chp’den De Tepki...
Yaş Çay Fiyatına Üreticilerin Tepkisinin Ardından Chp’den De Tepki...