Özgür Özel, Annesini Kaybeden Ali Babacan’a Taziye Ziyaretinde Bulundu

Özgür Özel, Annesini Kaybeden Ali Babacan’a Taziye Ziyaretinde Bulundu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, annesi Güner Babacan’ı kaybeden Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’a taziye ziyaretinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, annesi Güner Babacan’ı kaybeden Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’a taziye ziyaretinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki gün annesi Güner Babacan’ı kaybeden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’a Ankara Beytepe’deki evlerinde bugün taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı diledi. Özel’e; CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba eşlik etti.

Anka Haber Ajansı

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