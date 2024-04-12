Özgür Özel, Antalya Valisi Şahin İle Telefonda Görüştü

Özgür Özel, Antalya Valisi Şahin İle Telefonda Görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya Konyaaltı'ndaki teleferik kazasına ilişkin Antalya Valisi Hulusi Şahin ile telefonda görüşerek, bilgi aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya Konyaaltı'ndaki teleferik kazasına ilişkin Antalya Valisi Hulusi Şahin ile telefonda görüşerek, bilgi aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Sarısu-Tünektepe teleferik hattını taşıyan direklerden birinin devrilmesi sonucu kayalık bölgeye düşen teleferik vagonundaki 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı kazayı araştırmak için bölgeye heyet gönderileceğini duyurmuştu.

Özel, kazaya ilişkin Antalya Valisi Hulusi Şahin ile telefonda görüşerek bilgi aldı.

Özgür Özel görüşmede, İstanbul, Ankara ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait arama kurtarma ekiplerinin bölgeye hareket ettiği bilgisini vererek, arama kurtarma ekiplerinin Antalya Valiliği'nin koordinasyonunda çalışmalarını sürdürmeye hazır olduğunu paylaştı.

Anka Haber Ajansı

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