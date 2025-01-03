Özgür Özel, Ardahan’da... "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Partisi Türkiye’nin Tek Teminatıdır"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ardahan’ın Posof Belediyesi’ni ziyaretinde, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisi Türkiye’nin birliğinin de beraberliğinin de barışının da tek teminatıdır. Bizim milliyetçiliğimizin zekatı başkalarına yeter. Bizim bu ülkeyi sevmemizin, bağlılığımızın zekatı başkalarına yeter. Bu ülkenin birliğinin, beraberliğinin, ay yıldızlı al bayrağının, camisinin minaresinden ezan okunmasının da her fikrin söylenmesinin de Alevi’sinin de Sünni’sinin de Kürt’ünün de Türk’ünün de teminatı, A

Haber: Gülara SUBAŞI - Kamera: Yasin KABADAYI

(ARDAHAN) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ardahan’ın Posof Belediyesi’ni ziyaretinde, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisi Türkiye’nin birliğinin de beraberliğinin de barışının da tek teminatıdır. Bizim milliyetçiliğimizin zekatı başkalarına yeter. Bizim bu ülkeyi sevmemizin, bağlılığımızın zekatı başkalarına yeter. Bu ülkenin birliğinin, beraberliğinin, ay yıldızlı al bayrağının, camisinin minaresinden ezan okunmasının da her fikrin söylenmesinin de Alevi’sinin de Sünni’sinin de Kürt’ünün de Türk’ünün de teminatı, Atatürk’ün partisi CHP’dir" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ardahan temasları kapsamında Posof ilçesini ziyaret etti. Özel burada, 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti’den CHP’ye geçen Posof Belediyesi’ne giderek Belediye Başkanı Erdem Demirci’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Özel, belediye binası önünde toplanan kalabalığa hitap etti. Özel, "2014’te iki dönem bir başka partinin elinde olan ve maalesef çok acı çeken, ıstırap çeken, zorluk çeken bir ilçemizi yeniden genç bir başkanımızla kazanmanın, yüzde 57 gibi bir oy oranıyla Posof’u kazanmanın gururu içindeyim. Hepinize ayrı ayrı teşekkür etmeye geldim" dedi. Özel, şunları kaydetti:

"Erdem Başkan, 6 bin nüfuslu bir ilçeyi, 36 milyon gibi bir borçla devraldı"

"Erdem Başkan, 6 bin nüfuslu bir ilçeyi, 36 milyon gibi bir borçla devraldı. Bu büyük borç tabii ki yapılacak hizmetleri ciddi şekilde engelliyor. Kamuya olan borçlarda malum bir yandan Erdoğan, ‘Silkeleyin’ diyor buranın da üstüne gidiyorlar. Önce böyle bir geldiler. Sizlerin, kamuoyunun tepkisiyle geri çekildiler. Başkan, 36 milyonluk borcu hiç önemsemeden var gücüyle çalışmaya başladı. Ben sizin çektiğinizi size anlatacak değilim ama iktidar partisi, iki dönemlik kötü yönetiminin sonunda, ‘Doğal gazı getireceğiz’ diye yıllarca söz verip, doğal gazı getirip yolları kapatmayı bir türlü beceremedi. Üç yıl çamurun içinde, adeta yürümenin zor olduğu yerlerde, şuncacık ilçede eziyet çektiniz. Başkanımızın dokuz ay boyunca bu konuda büyük mücadele verdiğini, beton döktüğünü ve sizler tarafından takdir edildiğini biliyorum. Ben de bütün bu imkansızlıklara, borca rağmen bu sorunu çözen genç başkanımızı yürekten kutluyorum.

“Posof’a sahip çıkmaya devam edeceğiz”

Ayrıca bir kültür ve sanat festivali yaptı. Posof gibi bir sınır ilçesinde bir kültür ve sanat festivali düzenlenmiş olması son derece önemlidir. Sokak hayvanları için yapılan barınak son derece önemlidir. Biz, CHP olarak belediye seçimlerini kazandığımız gün de söyledik. Bu seçimlerin kazananı bütün Türkiye’dir, bütün Posof’tur. Kaybedeni yok. Biz hizmette kimseyi ayırmıyoruz. Bundan sonraki süreç çok daha iyi olacak. Bu işin bu kadar borç varken ilk bir yılı zor. İlk bir yılda bu işler yapıldı. Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) üzerinden Ekrem Başkanımız ile diğer birliklerimiz üzerinden birlik başkanlarımızla, sosyal demokrat belediyeler SODEM-SEN üzerinden elimizden geldiği kadar Erdem Başkan'a, Posof’a sahip çıkmaya size en iyi hizmetleri vermeye devam edeceğiz.

“Kazandık, iki dönemdir yönetiyoruz. Hiçbir beka sorunu yok”

Bize yerel seçimde Posof’ta, Ardahan’da Türkiye’nin yüzde 65’inde yaşattığınız başarıyı, genel seçime taşıyıp Atatürk’ün partisini iktidar yapmamız lazım. Ben Devlet Bahçeli’ye hep söylüyorum. Her şeyden bir beka sorunu çıkarıyor. Efendim, ‘CHP kazanırsa Ardahan’da beka sorunu olur. Eğer Ankara’yı kazanırsa beka sorunu olur. İstanbul’u kazanırsa beka sorunu olur.’ Kazandık, iki dönemdir yönetiyoruz. Hiç beka sorunu yok. MHP’li Baki Ağabey’in bile keyfi yerinde. Beka sorunu yaşayan yok.

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisi Türkiye’nin birliğinin de beraberliğinin de barışının da tek teminatıdır”

Ülkeyi yönetenlerin yüzleri kararmış, niyetleri bozmuş. İlk fırsatta kendinden olmayanı terörist ilan ediyor. Sonra işine geldi mi, ‘Terör örgütünün elebaşı gelsin, Meclis’ten konuşuversin’ diyor. CHP olarak terör bitsin, analar ağlamasın istiyoruz. Meclis’teki hiçbir parti dışlanmasın ve bu terör sorununa bu ülkede barışçıl çözüm herkesin rızasıyla başta şehit ailelerinin, gazilerin rızasıyla üretilecekse üretilsin, bir de bu milletin Atatürk’ün partisine, bizim gibi ay yıldızlı al bayrak için can verenlerin partisine, bu mübarek camilerden, minarelerden ezan durmasın diye can verenlerin, bu ülkeyi Yunan ordularından, Rus ordularından, Fransız, İtalyan ordularından kurtaranların kurduğu partiye, bu ülkenin bölünmez bütünlüğünün teminatı olan partimize geçen de döndüler dediler ki, "Bölücüsünüz." Biz bunların yaptığının yüzde 1’ini yapmadık. Ama şimdi AK Partilisi, MHP’lisi bir lafla birlikte bütün tükürdüklerini yaladılar, başka bir şey yapıyorlar. Ben burada Posofluların vicdanına sesleniyorum: Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisi Türkiye’nin birliğinin de beraberliğinin de barışının da tek teminatıdır.

"Bizim milliyetçiliğimizin zekatı başkalarına yeter"

Bizim milliyetçiliğimizin zekatı başkalarına yeter. Bizim bu ülkeyi sevmemizin, bağlılığımızın zekatı başkalarına yeter. İşine gelince milliyetçi, işine gelince başka türlü. İşine gelince muhafazakar, işine gelince başka türlü. CHP gibi kurulduğu günden beri, bu ülkenin birliğinin, beraberliğinin, ay yıldızlı al bayrağının, camisinin minaresinden ezan okunmasının da her fikrin söylenmesinin de Alevi’sinin de Sünni’sinin de Kürt’ünün de Türk’ünün de teminatı, Atatürk’ün partisi CHP’dir. Bundan sonra ama Posof’ta ama Ardahan’da, ama 81 vilayette, ama 973 ilçede bu konularda kimse bize konuşmasın. Herkesin ne dediğini, ne yaptığını, oy için ne hamaset yaptığını, başkalarını nasıl karaladığını günü gelince nelere kalkıştığını hepimiz gördük. Biz asla ve asla bu ülkede kimsenin gözünün yaşının akmasını istemeyiz. İki şeyin rengi olmaz. Bir, ananın gözünün yaşının rengi olmaz. İki, işçinin alnının terinin rengi olmaz. Bu ikisine de paha biçilmez. Bunlar konusunda en hassas parti de CHP’dir.

“Bugün TÜİK yine emekçilere, emeklilere gol attı”

Bugün TÜİK yine emekçilere, yine emeklilere bir gol attı. ENAG diye bir kuruluş var. Bunlar namuslu, hiçbir yere bağlı olmayan, kimseye borcu olmayan, üniversite hocalarından kurulmuş, bağımsız bir kuruluş. O hesaplamış enflasyonu yüzde 83. TÜİK hesaplamış enflasyonu yüzde 44. Bu ayın enflasyonu güya yüzde 1’miş. Yani geçen ay 100 lira olan bir mal, bu ay 101 lira olmuş. 1 lira artmış sadece. Oysa aralık ayında iğneden ipliğe her şeye zam yaptılar ama birçoğunun geçerliliğini 1 Ocak yaptılar. Niye? Bugünkü enflasyon hesabına girmesin diye. Girerse ne olacak? Enflasyon iki-üç puan fazla olacak ya. Benim Posoflu emekli amcam üç puan fazla zam alacak. Onun cebinden o parayı çalmak için zamları 4 Ocak’tan geçerli, 3 Ocak’tan geçerli yaptılar. Aralık ayında durdular. TÜİK’e de talimatı verdiler. Enflasyonu kendilerince ayarlattılar. Şimdi emeklilere yüzde 15 zam. Memura 11, işçiye yüzde 15 zam. Hadi bakalım geçinin.

“Vatan evlatlarının değil, bakan evlatlarının dönemindeyiz”

Emekliye ne veriyor Sayın Erdoğan? 12 bin 500 lira veriyordu. Şimdi 14 bin lira yapacakmış. 14 bin lirayla geçim olur mu? Emekli maaşı Tayyip Bey geldiğinde sekiz çeyrek altın alıyordu. Şimdi üç çeyrek altın alıyor. Düşünün her emekli, beş buçuk çeyrek altın kaybetmiş. Vallahi kaybettiğiniz yere gideceksiniz bulmaya. 3 Kasım 2002 günü bir sandığın başında kaybettiniz. Önümüze kurulacak ilk sandıkta bulacaksınız o altınları. Bu iktidar gitmeden ne emekliye ne emekçiye huzur yok. Bunu hepimiz bilelim. Bu iktidar gidince emeklinin dönemi başlayacak. Bu iktidar gidince asgari ücretlinin, hayvancılık yapanın, besicilik yapanın, tarımla uğraşanın, arıcılık yapanın, esnafın dönemi başlayacak. Şimdi maalesef vatan evlatlarının değil, bakan evlatlarının dönemindeyiz. Bakan evlatları rahat ediyor, vatan evlatları eziyet çekiyor.

“36 milyon borç bıraktılar, Posof’u çamurdan kurtardı”

Hepinize ortak çağrım şudur: Önümüzdeki seçimler gelirken Posof’ta yanına varmadığınız bir AK Partili, MHP’li kalmasın. Anlatın, güçlükleri anlatın. Onların zenginlere para bulduğunu, CHP’li belediye başkanlarının bütün imkansızlara rağmen... Adamın elinde devlet var devlet. Karayolları var. Her şey var. Üç yıldır çamur içinde kaldı burası. Hiçbir imkanı yok. 36 milyon borç bıraktılar, Posof’u çamurdan kurtardı. Bu iktidar gelsin, bak daha ne olacak? Hep birlikte çalışacağız, bu seçimleri hep birlikte kazanacağız. Vatandaşın yüzünü güldüreceğiz. Gençlerin, yaşlıların yüzünü güldüreceğiz. Dediler ki ‘Posof’a Cumhuriyet tarihinde gelen ikinci genel başkansın’ doğru mu? Allah rahmet eylesin Deniz Bey gelmiş. Bugün partinin genel başkanı olarak geldim, parti muhalefette. Ama inşallah bir dahaki gelişlerimizde parti iktidarda olacak. O zaman bizden dileyin ne dilerseniz, hepsini halledeceğiz."

Anka Haber Ajansı