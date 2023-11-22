Özgür Özel, Ateş Ünal Erzen İçin Taziye Mesajı Yayınladı

Özgür Özel, Ateş Ünal Erzen İçin Taziye Mesajı Yayınladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün yaşamını yitiren önceki dönem Bakırköy Belediye Başkanı Ateş Ünal Erzen için taziye mesajı yayınladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün yaşamını yitiren önceki dönem Bakırköy Belediye Başkanı Ateş Ünal Erzen için taziye mesajı yayınladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün hayatını kaybeden önceki dönem Bakırköy Belediye Başkanı Ateş Ünal Erzen için taziye mesajı yayınladı. Özel'in sosyal medya hesabından bu akşam yaptığı paylaşımı şöyle:

"Yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle öğrendiğim önceki dönem Bakırköy Belediye Başkanımız Ateş Ünal Erzen'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

Anka Haber Ajansı

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