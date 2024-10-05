Özgür Özel, Avcılar Belediye Başkanı Çaykara’nın Düğününe Katıldı

Özgür Özel, Avcılar Belediye Başkanı Çaykara’nın Düğününe Katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve Asiye Kandoğmuş çiftinin düğün törenine katıldı.

(İSTANBUL) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve Asiye Kandoğmuş çiftinin düğün törenine katıldı.

İstanbul’da Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Asiye Kandoğmuş çifti hayatını birleştirdi. Çiftin düğün törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yüksek Disiplin Başkanı Turan Taşkın Özer, Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Genel Başkan Yardımcıları Özgür Karabat ve Gökan Zeybek, Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile çok sayıda belediye başkanı katıldı.

Ekrem İmamoğlu’nun kıydığı nikahın şahitliğini de Özgür Özel yaptı. Özel, Kandoğmuş ve Çaykara ailelerine hayırlı olsun dileklerini iletti.

Özel, düğün töreni öncesinde Bakırköy Belediyesi’nde Başkan Ayşegül Ovalıoğlu’nu da makamında ziyaret etti.

Anka Haber Ajansı

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