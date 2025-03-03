Özgür Özel, Avrupa Parlamentosu'nun Daveti Üzerine Brüksel’e Gidiyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Parlamentosu Sosyalistler ve Demokratlar Grubu’nun daveti üzerine yarın Belçika’nın başkenti Brüksel’e gidiyor. Özel, grubun toplantısında konuşma yapacak, ayrıca ikili temaslarda bulunacak. Özel'in temaslarında Türkiye'nin AB üyelik sürecine ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor.

Haber: Gülara SUBAŞI

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Parlamentosu Sosyalistler ve Demokratlar Grubu’nun daveti üzerine yarın Belçika’nın başkenti Brüksel’e gidiyor. Özel, grubun toplantısında konuşma yapacak, ayrıca ikili temaslarda bulunacak. Özel'in temaslarında Türkiye'nin AB üyelik sürecine ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Parlamentosu’nda 136 sandalyeyle parlamentonun en büyük ikinci grubu olan Sosyalistler ve Demokratlar İlerici İttifakı Grubu toplantısında konuşacak. Özel, 5 Mart Çarşamba günü düzenlenecek grup toplantısında konuşmak üzere, yarın Belçika’nın Brüksel kentine gidiyor. Grup toplantısında konuşması için Başkan Iratxe García Pérez’den davet mektubu alan Özel, konuşmasının ardından milletvekillerinin sorularını da yanıtlayacak.

Başkan García Pérez, davet mektubunda Özel’in katılımının Türkiye-AB ilişkileri konusunda görüş alışverişinde bulunmak için iyi bir fırsat olacağını belirtirken “Toplantının grubumuzun, AB’ye daha yakın, daha adil ve daha demokratik bir Türkiye'nin geleceği için büyük önem taşıyan CHP’nin çalışmalarına yönelik dayanışma ve desteğini ifade etmeye devam etmesi için bir fırsat teşkil edeceğini umuyorum” ifadelerini kullandı.

Özel’in konuşmasında; Gazze’deki katliamlar, Ukrayna-Rusya savaşı ve Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğine dair mesajlar vermesi bekleniyor. Grup konuşmasının haricinde Brüksel’de ikili temaslarda da bulunacak olan Özel, 6 Mart Perşembe akşamı Türkiye’ye dönecek.

Brüksel temaslarında Özel’e; CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ve eski Genel Sekreter Yardımcısı Şule Erten Bucak eşlik edecek.

Anka Haber Ajansı