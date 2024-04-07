Özgür Özel: “Avrupa’nın Schengen Vizesi Sorununa Acil Çözüm Getirmesi Gerektiğini Garcıa Perez’e İlettik”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Bükreş'te dün yaptığımız temaslar sırasında çok sayıda liderle olduğu gibi Avrupa Parlamentosu Sosyalistler ve Demokratlar Grubu'nun Başkanı Iratxe Garcia Perez ile görüşmemizde de vize sorununu konuştuk. Avrupa’ya seyahat edecek vatandaşlarımızın Schengen vizesi için aylarca randevu beklediklerini, öğrencilerimiz, iş insanlarımız ve şoförlerimiz başta birçok vatandaşımızın yaşadığı zulme varan mağduriyeti anlattık. Avrupa’nın bu soruna acil çözüm getirmesi gerektiğini söyledi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "'Bükreş'te dün yaptığımız temaslar sırasında çok sayıda liderle olduğu gibi Avrupa Parlamentosu Sosyalistler ve Demokratlar Grubu'nun Başkanı Iratxe Garcia Perez ile görüşmemizde de vize sorununu konuştuk. Avrupa’ya seyahat edecek vatandaşlarımızın Schengen vizesi için aylarca randevu beklediklerini, öğrencilerimiz, iş insanlarımız ve şoförlerimiz başta birçok vatandaşımızın yaşadığı zulme varan mağduriyeti anlattık. Avrupa’nın bu soruna acil çözüm getirmesi gerektiğini söyledik. Sayın Garcia Perez, bu konuyla derhal ilgileneceğini ve bizi bilgilendireceğini belirtti'" dedi.

Özgür Özel, Romanya’nın başkenti Bükreş’te dün düzenlenen Avrupa Sosyalist Partisi (PES) Liderler Zirvesi’ne katıldı. Özel, burada Avrupa Parlamentosu Sosyalistler ve Demokratlar Grubu'nun Başkanı Iratxe Garcia Perez ile görüştü. Özel, görüşmeye ilişkin resmi X hesabından paylaşım yaptı. Özel’in paylaşımı şöyle:

''Bükreş'te dün yaptığımız temaslar sırasında çok sayıda liderle olduğu gibi Avrupa Parlamentosu Sosyalistler ve Demokratlar Grubu'nun Başkanı Iratxe Garcia Perez ile görüşmemizde de vize sorununu konuştuk. Avrupa’ya seyahat edecek vatandaşlarımızın Schengen vizesi için aylarca randevu beklediklerini, öğrencilerimiz, iş insanlarımız ve şoförlerimiz başta birçok vatandaşımızın yaşadığı zulme varan mağduriyeti anlattık. Avrupa’nın bu soruna acil çözüm getirmesi gerektiğini söyledik. Sayın Garcia Perez, bu konuyla derhal ilgileneceğini ve bizi bilgilendireceğini belirtti.''

Anka Haber Ajansı