Özgür Özel, Avşa'da: Chp Olarak Bundan Sonra Hepinizin Yüzünü Güldüreceğiz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir’de Avşa Adası'nda vatandaşlara seslendi. Özel, "Türkiye’de de mafya örgütlerinin önünü açanların, ilişki kuranların, kol kola girenlerin İçişleri Bakanlığı yaptığı, o görevden alınıp, efendim dönüp İçişleri Komisyon Başkanlığı yaptığı, halen daha bu ülkede suç örgütlerinin cirit attığı bir düzen var. Bu düzeni de değiştirecek olan yine sizlersiniz, size güveniyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bundan sonra hepinizin yüzünü güldüreceğiz" dedi.

(BALIKESİR) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir’de Avşa Adası'nda vatandaşlara seslendi. Özel, "Türkiye’de de mafya örgütlerinin önünü açanların, ilişki kuranların, kol kola girenlerin İçişleri Bakanlığı yaptığı, o görevden alınıp, efendim dönüp İçişleri Komisyon Başkanlığı yaptığı, halen daha bu ülkede suç örgütlerinin cirit attığı bir düzen var. Bu düzeni de değiştirecek olan yine sizlersiniz, size güveniyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bundan sonra hepinizin yüzünü güldüreceğiz" dedi.

Balıkesir’de Marmara Adalar Belediye Başkanlığı ziyaretinin ardından Avşa Adası'na gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, burada halkla buluştu. Atatürk Meydanı'nda toplanan vatandaşlara seslenen Özel, 31 Mart yerel seçimlerindeki partisinin başarısına değinerek şunları söyledi:

"Bugün Marmara Adası Cumhuriyet Halk Partisi’nin 31 Mart seçimlerinde yüzde 60 oyla seçildiği, belediye başkanının, Ada’yı bilen Ada’nın sorunlarını bilen, genç, çalışkan, mütevazı belediye başkanının sizlerin desteğiyle önce adaylaştığı sonra belediye başkanı olarak rekor oyla seçildiği bir süreci tamamladık. Biraz önce kendisini ziyaret ettim. Orada belediyenin önünde konuştuk, bir kez daha burada her birinize Cumhuriyet Halk Partisi’ne duyduğunuz güven, adayımıza verdiğiniz destek ve yüzde 60’lık tarihi rekor için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Cumhuriyet Halk Partisi, Balıkesir’de dört belediye hariç bütün belediyeleri kazandı. Balıkesir’in yüzde 95’ini, Ege’deki 9 ilin 9’unu da kazandı. Türkiye’de yüzde 65 nüfusa, ekonominin yüzde 80’ine Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları hizmet veriyor. Hepinize bu büyük başarı için bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Avşa’da, Marmara’da hedefimiz her dört kişiden üçünün oyunu almaktır. Belediye başkanımıza verdiğim hedef gelecek seçimlerde kendisinin yüzde 80 oy almasıdır. Sizden de Cumhuriyet Halk Partisi‘ne yapılacak genel seçimlerde en az yüzde 75 oy bekliyorum" dedi.

"İDO’nun sayılarının artırılması ve indirim sağlanması için çalışıyoruz"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sözlerinin devamında ise şunları kaydetti:

“Seçildiği günden itibaren gerek ambulansla sevk edilen hastanın yakınlarına ücretsiz ulaşım sağlanması, hayvancılıkla uğraşanlara yemlerinin nakliyesinin belediye tarafından yapılması, balıkçılar için yeni bir soğutmalı kamyon alınarak bu sorunun kökünden halledilmesi gibi ayrıca yapılmayan yolların hızla beton yapılması, büyük bir seferberliğin yapılması hepimizin takdir ettiği bir iştir. Ayrıca daha 5 ay olmasına rağmen Ada’nın kışın kahrını çeken yazın sefasını sürenin aynı ücret tarifelerine tabi olmaması gerektiğini Başkan söyledi, ilk adımda 900 liralık ücret 500 TL’ye indi, daha da inecek. Başkan, İstanbul’dan İDO deniz otobüsleri yazın 8 sefer yapıyor, yolcu varken buraya İstanbullu gelirken 8 sefer yapıyorlar. Ancak kış turizminin canlanması için Ada’nın İstanbul’da irtibatının sağlıklı olması için İDO’nun sayılarının artırılması ve sizlere indirim sağlanması için de çalışıyoruz.

"Sesinizi bütün Türkiye’ye duyuracağız"

Belediye başkanımız bana bütün sorunları anlattı, ilçe başkanımız bütün sorunları anlattı. Biz hem Marmara Adası’ndaki hastanenin diyaliz ünitesi şartıyla bağışlandığını biliyoruz. Sağlık Bakanımızı arayıp buraya diyaliz ünitesi kurulmasını isteyeceğiz. Hem Sağlık Bakanı’na diyaliz ünitesi için, Avşa’nın ve Marmara Adası’nın mahrumiyet bölgesi sayılması için doktorun, polisin sanki Doğu’da, Güneydoğu’da görev yapıyor gibi kabul edilmesi için hem de Ada’da, buradaki sağlık birimindeki bir tek doktorun yetmediği, buranın devlet hastanesinin polikliniklerinin Avşa‘ya da konması için gerekli girişimlerde bulunacağız. Allah’ın izniyle sesinizi bütün Türkiye’ye duyuracağız. Ancak ümidim var mı? Belki birkaç iyileşme olur ama AK Parti, böyle az kişinin olduğu ve AK Parti yandaşının, menfaatinin olmadığı konularda birazcık muhafazakardır. Eğer yandaşı varsa, birilerine menfaat sağlıyorsa oralarda son derece devrimci olurlar. Vatandaşın hizmet almasına geldi mi, muhafazakar olurlar. Dediklerimi yapmazlarsa, yapacak iş belli. Halep oradaysa, arşın burada. Seneye kasımda erken seçim sandığı gelecek, bu iktidar değişecek.

"Yapılacak ilk seçimlerde CHP Türkiye’nin birinci partisi"

Cumhuriyet Halk Partisi olarak ne öneriyorsanız, ne istiyorsanız, baba evi orada. Bu ülkede insanlar en iyisini hak ediyorlar. Hiçbirimiz, AK Parti’nin yarattığı enflasyona, AK Parti’nin yarattığı hayat pahalılığına, işsizliğe mahkum değiliz. Artık 31 Mart günü nasıl girdiğimiz ilk seçimlerde söz verdiğimiz gibi yerel seçimleri kazandıysak bundan sonra gireceğimiz ilk genel seçimlerde, partinin kurulduğu gün olduğu gibi, 31 Mart akşamı olduğu gibi burada görüldüğü gibi, anketlerde olduğu gibi yapılacak ilk seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye’nin birinci partisi.

"Bu ülkede suç örgütlerinin cirit attığı bir düzen var"

O gün iktidar değiştiğinde artık aynı burada olduğu gibi mafyanın dönemi bitecek, halkın dönemi başlayacak. Burada duyduklarımdan utandım. 31 Mart’a kadar burada bir mafya düzeni varmış. O mafya düzenini siz bitirdiniz. Türkiye’de de mafya örgütlerinin önünü açanların, ilişki kuranların, kol kola girenlerin İçişleri Bakanlığı yaptığı, o görevden alınıp, efendim dönüp İçişleri Komisyon Başkanlığı yaptığı, halen daha bu ülkede suç örgütlerinin cirit attığı bir düzen var. Bu düzeni de değiştirecek olan yine sizlersiniz, size güveniyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bundan sonra hepinizin yüzünü güldüreceğiz.

“Halkın zengin olduğu Türkiye, CHP iktidarında mümkün”

Bizim iktidarımızda arabanın, geminin yönü Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesidir. Yani gelişmiş ülkeleri yakalayıp geçmektir. Bunun için iki dönem Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına, 10 yıla ihtiyaç var. Ben Sosyalist Enternasyonal’in Başkan Yardımcısı olarak, Başkanımız İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in de bulunduğu toplantıda, 78 ülke ve 32 Avrupa ülkesi, içinde Yunanistan’ın PASOK’u da var. Şuna imza attılar. Dediler ki ‘Cumhuriyet Halk Partisi’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefini hep birlikte destekliyoruz’. CHP iktidara gelecek. Hızla Avrupa Birliği’ne üye olacağız. O seviyeyi yakalayacağız. 55 bin dolar milli geliri yakalayacağız. Allah muhafaza, Tayyip Bey ya da partisi kalırsa hedefleri 4 bin 500 dolarlık Şangay İşbirliği Örgütü’nün fakir bir ülkesi olmak. Burada liderler zengin, arabalar, uçaklar, saraylar lüks. Millet fakir. O tarafta tarifeli uçuyorlar, mütevazı dairelerde oturuyorlar. Saray maray yaptırmıyorlar ama halk zengin. Yönetenlerin mütevazı ve halkın zengin olduğu bir Türkiye, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında mümkündür. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye’yi o düzeye taşıdığında alım gücü tam 10 kat artacak.

"İçki içenin yaşam biçimine müdahale etmek için ekstra kötülük yapıyorlar"

Biraz önce söyledim. Şu anda ülkeyi yöneten, Sayın Erdoğan paradan altı sıfır attı. Ancak altı sıfırı fiyatlardan da attı, maaşlardan da attı. Giderden de attı, gelirden de attı. Yani altı gol attı, altı gol yedi. Sonuç değişmedi. Hayat pahalılığını azaltamadı. Enflasyonu düşüremedi. Sadece hesabı kolaylaştırdı. CHP 10 yıl iktidarda kaldığında 10 yılın sonunda gelir durumu bugünden 10 kat iyi olduğunda meseleyi şöyle tahayyül edin. Maaş aynı, mazot 4 lira. Maaş aynı, benzin 4 lira. Maaş aynı, dana kıyma 55 lira. Pirzola 70 lira. Büyük rakı 140 lira. Bunu cümlenin sonunda söyleyince Marmara Adası da alkışladı, Avşa Adası da alkışlıyor. Mesele şu, bunlar içki içenin yaşam biçimine müdahale etmek için ekstra kötülük yapıyorlar ama esas mevzu şu. Alım gücünden bahsediyoruz. Bugünün 10 katı alım gücü. Bu söylediklerim herkese hayal gibi geliyor. Ama Alman’a hayal değil. Hollandalı bu güçle satın alıyor. İsveçli, İsviçreli, Fransız ve İtalyan bu güçle satın alıyor.

"İktidara dünden bir gün daha yakınız"

Bakın Edirne’den Bulgaristan’a giriş ve çıkış var. Eskiden 1 lira veriyordun, 4 leva alıyordun. Şimdi 1 leva veriyorlar, 18 lira alıyorlar. 70 kat. Oraya göre fakirleştik. Şimdi iki küçük kâğıtla geliyorlar, taşıyamayacakları kadar sepetleri dolduruyorlar. Bulgaristan çok uzakta değil. O yüzden iyi yönetildiğimizde, adil ve temiz yönetildiğimizde bu ülkede de fiyatlardan sıfırı atacağız, maaşlardan atmayacağız. Hesabı değil, hayatı kolaylaştıracağız. O yüzden buradan sonra iktidara dünden bir gün daha yakınız. Yarın daha yakın olacağız. Hepiniz hem Ada’da, hem başka yerlerden gelenler, orada büyük bir mücadelenin parçası oldunuz. Belediye Başkanımıza Ada emanet ama size de başkan emanet. İlçe başkanımız, mahalle temsilcimiz baba evinde sizleri bekliyor. Parti’ye üye olun, Parti’ye sahip çıkın, ülkeye sahip çıkın. Hep beraber kazanacağız, hep beraber başaracağız.”

Anka Haber Ajansı