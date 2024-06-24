Özgür Özel, Ayşe Ateş İle Görüştü
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş ile CHP Genel Merkez’inde görüştü.
(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş ile CHP Genel Merkez’inde görüştü.
Ankara'da 30 Aralık 2022’de öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti davasının ilk duruşması 1 Temmuz’da görülecek. Duruşma öncesi Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, CHP Genel Merkezi’ne gelerek, Genel Başkan Özgür Özel ile görüştü.
Özel ve Ateş’in genel merkezdeki üçüncü görüşmesi yarım saat sürdü. Ayşe Ateş görüşmenin ardından bir açıklama yapmadan genel merkezin otoparkından ayrıldı.
Anka Haber Ajansı