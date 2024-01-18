Özgür Özel, Babasını Kaybeden Engin Altay'a Başsağlığı Ziyaretinde Bulundu

Özgür Özel, Babasını Kaybeden Engin Altay'a Başsağlığı Ziyaretinde Bulundu

CHP Özgür Özel, "Değerli babası Kazım Altay'ı kaybeden İstanbul Milletvekilimiz, önceki dönem Grup Baskanvekilimiz Engin Altay'a taziye ziyaretinde bulunarak, başsağlığı dileklerimizi ilettik" mesajını paylaştı.

CHP Özgür Özel, "Değerli babası Kazım Altay'ı kaybeden İstanbul Milletvekilimiz, önceki dönem Grup Baskanvekilimiz Engin Altay'a taziye ziyaretinde bulunarak, başsağlığı dileklerimizi ilettik" mesajını paylaştı.

Özgür Özel, babası Kazım Altay'ı kaybeden CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay'a taziye ziyaretinde bulundu. Özel, ziyareti X hesabından şu notla paylaştı:

"Değerli babası Kazım Altay'ı kaybeden İstanbul Milletvekilimiz, önceki dönem Grup Baskanvekilimiz Engin Altay'a taziye ziyaretinde bulunarak, başsağlığı dileklerimizi ilettik."

Anka Haber Ajansı

Gündem
Son Dakika… Erdoğan Açıkladı: Akp’nin Ankara Adayı Turgut Altınok, İzmir Adayı Hamza Dağ
Son Dakika… Erdoğan Açıkladı: Akp’nin Ankara Adayı Turgut Altınok, İzmir Adayı Hamza Dağ
İmamoğlu Ve Çelik'ten Büyükçekmece Belediyesi'ye Yönelik Operasyona Tepki
İmamoğlu Ve Çelik'ten Büyükçekmece Belediyesi'ye Yönelik Operasyona Tepki
Chp Çiğli Belediye Başkan Aday Adayı Bal: "Çiğli’deki Trafik Sorununu Ortak Akılla Çözmeye Adayız"
Chp Çiğli Belediye Başkan Aday Adayı Bal: "Çiğli’deki Trafik Sorununu Ortak Akılla Çözmeye Adayız"
Chp’nin Yeni Tbmm İdare Amiri, Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan Oldu
Chp’nin Yeni Tbmm İdare Amiri, Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan Oldu
Bodrum Kadın Dayanışma Derneği: "Chp'den Ahmet Aras'ın Adaylığı İçin Tarafız"
Bodrum Kadın Dayanışma Derneği: "Chp'den Ahmet Aras'ın Adaylığı İçin Tarafız"
Volkan Demir: “Kötü Ekonomi Politikalarıyla 2024 Yılı İşverenler, Çalışanlar İçin Çok Daha Zor Geçecektir”
Volkan Demir: “Kötü Ekonomi Politikalarıyla 2024 Yılı İşverenler, Çalışanlar İçin Çok Daha Zor Geçecektir”
Chp'nin Emeklilerin Yaşadıkları Ekonomik Sorunların Araştırılması Önerisi, Akp Ve Mhp Oylarıyla Reddedildi
Chp'nin Emeklilerin Yaşadıkları Ekonomik Sorunların Araştırılması Önerisi, Akp Ve Mhp Oylarıyla Reddedildi