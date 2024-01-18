Özgür Özel, Babasını Kaybeden Engin Altay'a Başsağlığı Ziyaretinde Bulundu
CHP Özgür Özel, "Değerli babası Kazım Altay'ı kaybeden İstanbul Milletvekilimiz, önceki dönem Grup Baskanvekilimiz Engin Altay'a taziye ziyaretinde bulunarak, başsağlığı dileklerimizi ilettik" mesajını paylaştı.
CHP Özgür Özel, "Değerli babası Kazım Altay'ı kaybeden İstanbul Milletvekilimiz, önceki dönem Grup Baskanvekilimiz Engin Altay'a taziye ziyaretinde bulunarak, başsağlığı dileklerimizi ilettik" mesajını paylaştı.
Özgür Özel, babası Kazım Altay'ı kaybeden CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay'a taziye ziyaretinde bulundu. Özel, ziyareti X hesabından şu notla paylaştı:
"Değerli babası Kazım Altay'ı kaybeden İstanbul Milletvekilimiz, önceki dönem Grup Baskanvekilimiz Engin Altay'a taziye ziyaretinde bulunarak, başsağlığı dileklerimizi ilettik."
Anka Haber Ajansı