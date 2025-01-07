Özgür Özel, Babasını Kaybeden Veli Ağbaba'ya Taziye Ziyaretinde Bulundu

Özgür Özel, Babasını Kaybeden Veli Ağbaba'ya Taziye Ziyaretinde Bulundu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden babası Hüseyin Ağbaba için Ankara Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi'nde düzenlenen taziyeye katıldı.

(ANKARA) -CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden babası Hüseyin Ağbaba için Ankara Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi'nde düzenlenen taziyeye katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden babası Hüseyin Ağbaba için Ankara Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi'nde düzenlenen taziyeye katıldı. Özel ile birlikte Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, CHP Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın, Murat Emir ve milletvekilleri de taziyede bulundu.

Anka Haber Ajansı

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