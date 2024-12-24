Özgür Özel: Bağımsız Filistin Devleti Kurulana Kadar Mücadelemizi Sürdüreceğiz

Özgür Özel: Bağımsız Filistin Devleti Kurulana Kadar Mücadelemizi Sürdüreceğiz

Filistinli Öğrenciler Birliği Başkanı’nı kabul eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ”1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kurulana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz” ifadesini kullandı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Filistinli Öğrenciler Birliği Başkanı’nı kabul etti. Özel, görüşmeye ilişkin olarak, "1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kurulana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki (TBMM) makamında Filistinli Öğrenciler Birliği Başkanı Yusuf Barakat ile Muhammed Hattab'ı kabul etti. Özel, sosyal medya hesabı üzerinden görüşmeye ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Bugün TBMM'de ziyaretime gelen Filistinli Öğrenciler Birliği Başkanı Yusuf Barakat ile Muhammed Hattab tarafıma Filistin'in efsane lideri Yasser Arafat'ın kullandığı kefiyeyi hediye etti. Filistinli gençler adına verilen bu hediyeyi almaktan büyük gurur duyuyorum. 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kurulana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz."

Anka Haber Ajansı

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