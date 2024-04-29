Özgür Özel, Bakan Yerlikaya İle Telefonda Görüştü, Taksim Kararının Yeniden Gözden Geçirilmesini Talep Etti

Özgür Özel, Bakan Yerlikaya İle Telefonda Görüştü, Taksim Kararının Yeniden Gözden Geçirilmesini Talep Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile yaptığı telefon görüşmesinde Taksim’in 1 Mayıs’ta kapalı olması kararının yeniden gözden geçirilmesini talep etti. Özel, ana muhalefet partisi genel başkanı olarak kefil olduğunu, gerekirse CHP üyelerinin de 1 Mayıs günü görev yapabileceğini bildirdi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile yaptığı telefon görüşmesinde Taksim’in 1 Mayıs’ta kapalı olması kararının yeniden gözden geçirilmesini talep etti. Özel, ana muhalefet partisi genel başkanı olarak kefil olduğunu, gerekirse CHP üyelerinin de 1 Mayıs günü görev yapabileceğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugün bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, 1 Mayıs'ın Taksim Meydanı'nda kutlanmayacağını duyurdu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yerlikaya'yı telefonla arayarak, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın Taksim Meydanı’nda kutlanmaması yönündeki kararın gözden geçirilmesini talep etti. Özel, Taksim'in ve 1 Mayıs'ın sembolik önemi olduğunu vurgulayarak, 1 Mayıs kutlamalarının Taksim'de sorunsuz yapılması konusunda ana muhalefet partisi genel başkanı olarak kefil olduğunu, gerekirse CHP üyelerinin de 1 Mayıs günü görev yapabileceğini bildirdi. Özel, Taksim kararının değerlendirilmesi talebini yineledi.

Anka Haber Ajansı

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