Özgür Özel: "Barış Manço'yu Ölümünün 26'ncı Yılında Özlemle Anıyorum"

Özgür Özel: "Barış Manço'yu Ölümünün 26'ncı Yılında Özlemle Anıyorum"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Programlarıyla, şarkılarıyla, duruşuyla herkesin gönlünü ve dünyanın dört bir yanında milyonlarca kişinin sempatisini kazanmış sanatçımız Barış Manço'yu ölümünün 26'ncı yılında özlemle anıyorum" dedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Programlarıyla, şarkılarıyla, duruşuyla herkesin gönlünü ve dünyanın dört bir yanında milyonlarca kişinin sempatisini kazanmış sanatçımız Barış Manço'yu ölümünün 26'ncı yılında özlemle anıyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şarkıcı Marış Manço'nun 26'ncı ölüm yıl dönümü dolayısıyla X hesabından paylaşım yaptı. Özel, paylaşımında "Programlarıyla, şarkılarıyla, duruşuyla herkesin gönlünü ve dünyanın dört bir yanında milyonlarca kişinin sempatisini kazanmış sanatçımız Barış Manço'yu ölümünün 26'ncı yılında özlemle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Anka Haber Ajansı

Gündem
Özgür Özel: "Teğmenler O Uzun Adamdan Hakkını Mutlaka Alacaklar"
Özgür Özel: "Teğmenler O Uzun Adamdan Hakkını Mutlaka Alacaklar"
Özgür Özel: "Abdi İpekçi'yi Katledilişinin 46'ncı Yılında Saygıyla Anıyorum"
Özgür Özel: "Abdi İpekçi'yi Katledilişinin 46'ncı Yılında Saygıyla Anıyorum"
Tuncay Özkan'a Soruşturmaya Tepki... Chp'li Bulut: Sizin Soruşturmalarınız Vız Gelir Tırıs Gider
Tuncay Özkan'a Soruşturmaya Tepki... Chp'li Bulut: Sizin Soruşturmalarınız Vız Gelir Tırıs Gider
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Chp'li Tuncay Özkan Hakkında Soruşturma Başlattı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Chp'li Tuncay Özkan Hakkında Soruşturma Başlattı
Chp'li Gürer: "Araç Sahipleri İçin Destek Verilerek Araç Yenilenmesi Sağlanmalıdır"
Chp'li Gürer: "Araç Sahipleri İçin Destek Verilerek Araç Yenilenmesi Sağlanmalıdır"
Suat Toktaş'ın Tutuklanmasına Tepki... Chp'Li Bülbül: ''bu Hakimin Yeniden Hukuk Öğrenmesi Lazım''
Suat Toktaş'ın Tutuklanmasına Tepki... Chp'Li Bülbül: ''bu Hakimin Yeniden Hukuk Öğrenmesi Lazım''
Bazı Bakanlık Resmi Kurum Ve Kuruluşlarda Yapılan Görevden Alma Ve Atama Kararları Resmi Gazete’de
Bazı Bakanlık Resmi Kurum Ve Kuruluşlarda Yapılan Görevden Alma Ve Atama Kararları Resmi Gazete’de