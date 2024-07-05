Özgür Özel Başbağlar’da: “Ülkenin Bütün Acılarına Hep Birlikte Sahip Çıkmamız Gerekiyor”

Başbağlar katliamı anmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Ülkenin bütün acılarına hep birlikte sahip çıkmamız gerekiyor. Bir işçinin alnının terinin rengi olmaz, bir de annelerin gözyaşının rengi” dedi.

(ERZİNCAN) - Başbağlar katliamı anmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "'Ülkenin bütün acılarına hep birlikte sahip çıkmamız gerekiyor. Bir işçinin alnının terinin rengi olmaz, bir de annelerin gözyaşının rengi” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erzincan'da Başbağlar Katliamı'nın 31’nci yılında anma törenine katıldı. Özel, anmanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Özel, CHP’nin Başbağlar anmasına ilk kez genel başkan düzeyinde katılmasının hatırlatılması üzerine, "'Bugüne kadar Veli Ağbaba başkanlığında partimiz anmaya katılıyordu. Geçtiğimiz günlerde Madımak’a da CHP Genel Başkanı olarak ilk kez gitmiştim. Bugün aslında yurtdışı programımız vardı. Sayın Mustafa Sarıgül ve Sayın Veli Ağbaba’nın büyük gayretleriyle bir şekilde geldik'" dedi.

“Madımak’ta yaşananlarla Başbağlar’da yaşananları birbirinin rövanşı gibi göstermeye çalışıyorlar”

Acıları yarıştırmanın Türkiye’ye çok şeyler kaybettirdiğini vurgulayan Özel, şöyle devam etti:

''Ülkenin bütün acılarına hep birlikte sahip çıkmamız gerekiyor. Defalarca söyledim, Berkin Elvan’la Abdullah Tayyip Olçok’a aynı anda yas tutmayan bir ülke birlik ve bütünlük halinde olamaz. Sivas Madımak’ta yaşananlarla Başbağlar’da yaşananları birbirinin rövanşı gibi göstermeye çalışıyorlar. İkisi de bu ülkenin ortak acıları. Orada yanan canlar da burada yanan canlar da bu ülkenin değerleri. O yüzden bizim bir ve beraber olmamız lazım. Herkesin ötekinin hakkına kendisinden daha çok sahip çıkması lazım. Bu ülkede iki şeyin renginin olduğuna inanmıyorum. Bir işçinin alnının terinin rengi olmaz, bir de annelerin gözyaşının rengi olmaz. Kürt’ü Türk’ü, Alevisi Sünnisi olmaz, hepsi anamız. O anaların gözyaşlarını dindirmek için herkesin sorumlu davranması lazım. Biz üzerimize düşen sorumluluk neyse onu yerine getirmekte çok kararlıyız.''

Özel, Başbağlar’la ilgili CHP’nin araştırma önergesinin reddedildiğini hatırlatarak, "'Meclis'te reddedilmiş ama biz bunu yineleyeceğiz. Diğer partilerle de diyalog kuracağız. Hatta Madımak ve Başbağlar’ın aynı komisyonda araştırılması daha anlamlı olabilir. Bunu da değerlendireceğiz” ifadelerini kullandı.

Madımak ve Başbağlar davalarındaki zaman aşımı kararlarına da değinen Özel, "'Her ikisi de çok yanlış. İnsanlığa karşı işlenen suçlarda zaman aşımı olamaz. Mahkemelerin cesaretle bunlara insanlık suçu tanımı yapıp, zaman aşımı ve af kapsamında çıkarması lazım'" diye konuştu.

Anka Haber Ajansı