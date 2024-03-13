Özgür Özel, Bayındır'da: “Cumhur İttifakı’nın Karşısında Umudun İttifakı Var, Kardeşlik İttifakı Var”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bayındır’da “Karşımızda Cumhur İttifakı var, oy vermişlere lafım yok. İyi olsun diye oy verdiler ama pişman perişan oldular. Yoksul kaldılar, borçlarını ödeyemez hale geldiler. Ama bu Cumhur İttifakı'nın karşısında umudun ittifakı var, kardeşlik ittifakı var. İyi güzel günleri özleyenlerin ülkesini sevenlerin ittifakı var; Türkiye İttifakı var. Bizim ittifakımız Türkiye İttifakıdır. Türkiye İttifakı kazanacak Türkiye kazanacak” dedi.

HABER: ECE AZAK - KAMERA: KERİM UĞUR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bayındır’da “Karşımızda Cumhur İttifakı var, oy vermişlere lafım yok. İyi olsun diye oy verdiler ama pişman perişan oldular. Yoksul kaldılar, borçlarını ödeyemez hale geldiler. Ama bu Cumhur İttifakı'nın karşısında umudun ittifakı var, kardeşlik ittifakı var. İyi güzel günleri özleyenlerin ülkesini sevenlerin ittifakı var; Türkiye İttifakı var. Bizim ittifakımız Türkiye İttifakıdır. Türkiye İttifakı kazanacak Türkiye kazanacak” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçim çalışmaları kapsamında bugün İzmir’in Bayındır ilçesini ziyaret etti. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Özel CHP’nin Bayındır Belediye Başkan Adayı Davut Sakarsu'ya Bayındır'da halkçı belediyecilik yapma görevini verdiklerini söyledi. Özel, “Şimdi özellikle Davut başkanın Bayındır'daki emeğini biliyoruz. Kendisi Şoförler Nakliyeciler Odası Başkanı, Taşıma Kooperatifi Başkanı, İzmir Esnaf Sanatkarlar Odası yönetiminde ve partimizin evladı ve kendisine özellikle bu süreçte Bayındır Belediyesi'ni alma, Bayındır'da halkçı belediyecilik yapma, Atatürk’ün kurduğu partiyi Bayındır'da iktidar yapma görevi verdik” dedi.

“EMEKLİYE ÇİFTÇİYE PARA BULAMAYIP YANDAŞA BULANLARA YAZIKLAR OLSUN”

Konuşmasında, tarımın ve çiftçilerin yaşadıkları sorunlara da değinen Özel, Tarım Kanunu gereği Türkiye'de milli gelirin yalnızca yüzde 1'inin çiftçiye destek olarak verilmesine gerektiğine ancak bunun uygulanmadığına vurgu yaptı. Özel, şunları söyledi:

“Biz çiftçilikle hayvancılıkla çiçekçilikle uğraşanların derdini çilesini biliyoruz. Bu dönem tüm Dünyanın köylülere sahip çıktığı bir dönem. Avrupa Birliği fonlarının yarısı tarım desteği için sağlanırken Türkiye’de milli gelirin tam yüzde 1'i çiftçiye destek verilmek zorunda Tarım Kanunu gereği. Ama bu arkadaşlar ne yapıyorlar? Yüzde 1'i 285 milyar ettiği halde bu arkadaşlar size 85 milyar destek verdiler. Aradaki 170 milyarın üstündeki para çiftçinin hayvancılıkla uğraşanların hakkı olduğu halde bu para başkalarına verildi. Kime verildi? 170 milyarı kur korumalı mevduata, 180 milyarı geçiş garantili otoyola verdiler. Biz çiftçiye emekliye para verelim diyoruz para yok diyorlar. Ama beşli çetelere yandaş müteahhitlerine saraylarına makamlar araçlarına her yere parayı buluyorlar. Emekliye çiftçiye para bulamayıp yandaşa bulanlara yazıklar olsun.”

“CUMHUR İTTİFAKI'NIN KARŞISINDA UMUDUN İTTİFAKI VAR, KARDEŞLİK İTTİFAKI VAR”

Davut başkan 31 Mart'tan itibaren sizlere sahip çıkmak için sizinle birlikte Bayındır'a sahip çıkmak için gün sayıyor. Cemil başkan İzmir'e gelip size sahip çıkmak için gün sayıyor. Siz onlara belediye başkanlığında destek vermeye söz veriyor musunuz? Onlara güveniyor musunuz? İnanıyor musunuz? Biz de size inanıyoruz. Sözün kısası; karşımızda Cumhur İttifakı var, oy vermişlere lafım yok. İyi olsun diye oy verdiler ama pişman perişan oldular. Yoksul kaldılar borçlarını ödeyemez hale geldiler. Ama bu Cumhur İttifakı'nın karşısında umudun ittifakı var, kardeşlik ittifakı var iyi güzel günleri özleyenlerin ülkesini sevenlerin ittifakı var; Türkiye İttifakı var. Bizim ittifakımız Türkiye İttifakıdır. Türkiye İttifakı renklerini bu ay yıldızlı al bayraktan alır bizim renklerimiz kırmızı beyazdır. Milli takım gol atınca kim ayağa kalkıyorsa Türkiye ittifakındadır bizimledir. Bayındır'da Cumhuriyet Halk Partililer, milliyetçi demokratlar, sosyal demokratlar ,muhafazakar demokratlar, hep beraber önce Bayındır'ı sonra İzmir'i sonra Türkiye’yi kazanacağız. Türkiye’de Türkiye İttifakı kazanacak Türkiye kazanacak. Bayındır'da Davut başkan kazanacak Bayındırlılar kazanacak, Çiçekçiler, sütçüler, esnaflar hep beraber kazanacağız bugünü bu yağmuru unutmayın yağmur gibi oyları sandıkta buluşturun. Davut başkanım ile Cemil başkanı yeni görevleriyle buluşturun. Size güveniyorum, size inanıyorum.”

Anka Haber Ajansı