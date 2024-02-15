Özgür Özel, Belediye Başkan Adaylarının Tanıtım Filmini Paylaştı

Özgür Özel, Belediye Başkan Adaylarının Tanıtım Filmini Paylaştı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'li 14 büyükşehir ve il belediye başkan adayının yer aldığı tanıtım videosunu, "İşimiz, gücümüz Türkiye" notuyla paylaştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'li 14 büyükşehir ve il belediye başkan adayının yer aldığı tanıtım videosunu, "İşimiz, gücümüz Türkiye" notuyla paylaştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu akşam X hesabından CHP'li 14 büyükşehir ve il belediye başkan adayının yer aldığı tanıtım videosunu paylaştı.

Videoda; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayşe Ünlüce, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Candan Yüceer, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay'ın yurttaşlarla bir araya geldiği görüntülere yer verildi.

Anka Haber Ajansı

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