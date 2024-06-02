Özgür Özel: "Belediyeler Birliği'nde 14 Yöneticiden 8'ini Chp Alacak 6'sını Diğer Partilere Verecek"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rize Pazar Belediyesi’ni ziyaretinde Belediyeler Birliği seçimine ilişkin “Biz bırakın bir ittifakla tek başımıza çoğunluğu sağladık. Türkiye'nin yüzde 65 nüfusuna ve bununla oranlı olarak da delegelere sahibiz. Ama çarşamba gününden önce arkadaşlarıma gerekli talimatı verdim. İlgili genel başkan yardımcımız diğer partilerin yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcılarıyla temas ederek Belediyeler Birliği yönetimini oransal olarak paylaşıyoruz. Yani 14 yöneticiden 8'ini

(RİZE) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rize Pazar Belediyesi’ni ziyaretinde Belediyeler Birliği seçimine ilişkin “Biz bırakın bir ittifakla tek başımıza çoğunluğu sağladık. Türkiye'nin yüzde 65 nüfusuna ve bununla oranlı olarak da delegelere sahibiz. Ama çarşamba gününden önce arkadaşlarıma gerekli talimatı verdim. İlgili genel başkan yardımcımız diğer partilerin yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcılarıyla temas ederek Belediyeler Birliği yönetimini oransal olarak paylaşıyoruz. Yani 14 yöneticiden 8'ini CHP alacak, 6'sını diğer partilere verecek” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün çay üreticisinin sorunlarına dikkat çekmek üzere Rize’de Çay Mitingi düzenledi. Özel, mitingin ardından partisinin il başkanlığı, daha sonra da 31 Mart yerel seçimlerinde kazandığı ilçe belediyelerine teşekkür ziyareti yaptı. Özel’in ilk durağı Pazar Belediyesi oldu. Burada Özel’e; CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, genel başkan yardımcıları ve milletvekilleri eşlik etti.

Neşet Çakır: “Bizi asla yalnız bırakmayın"

Özel’i makamında ağırlayan Pazar Belediye Başkanı Neşet Çakır, "Sayın Genel Başkanımız Pazar ziyaretinde, "bir omzunda ben bir omzumda İmamoğlu" dedi. Omuzlarım çok hafif kaç zamandan beri... Bizleri asla yalnız bırakmayın Genel Başkanım sizden bunu özellikle istiyorum" diye konuştu.

Özgür Özel: “ Biz çoğunluğu sağladık diye yüzde 65 ile yüzde 100'ü yönetmeyeceğiz"

Özel ise şunları söyledi:

“5 Haziran günü Türkiye Belediyeler Birliği, başkanını seçecek. Bizim oradaki adayımız 20 milyona yakın vatandaşın yaşadığı İstanbul kentimizin Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Çeşitli bölgelerde de bölge birliklerine önceki dönemden tecrübeli büyükşehir belediye başkan adaylarımızı aday gösterdik. Ama geçmişten bir farkı var. Cumhur İttifakı belediye meclisinde birleşerek çoğunluğu sağladığı her noktada yönetimini kendilerine aldılar, muhalefete hiç yer vermediler. Biz bırakın bir ittifakla tek başımıza çoğunluğu sağladık. Türkiye'nin yüzde 65 nüfusuna ve bununla oranlı olarak da delegelere sahibiz. Ama çarşamba gününden önce arkadaşlarıma gerekli talimatı verdim. İlgili genel başkan yardımcımız diğer partilerin yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcılarıyla temas ederek Belediyeler Birliği yönetimini oransal olarak paylaşıyoruz. Yani 14 yöneticiden 8'ini CHP alacak, 6'sını diğer partilere verecek. O diğer partiler orana göre nasıl düşüyorsa işte iki alan olacak, bir alan olacak. Ama Belediyeler Birliği'ndeki delege sayısı, yönetimde bir kişiye denk geldiğinden itibaren tahmin ediyoruz bu CHP, AK Parti, DEM Parti MHP ve Yeniden Refah sıralamasıyla oluyor. Kendilerini oransal olarak yönetim düşmeyen örneğin CHP'nin veya AK Parti'nin 300 üzerinde delegesi varken İYİ Parti'nin iki delegesi var. Ama o iki delegeden birisi il belediye başkanı. İYİ Parti'ye de bir komisyon başkanlığını bize düşen paydan önereceğiz. Tabi kabul edip etmemek takdirlerinde olacak. Biz çoğunluğu sağladık diye yüzde 65 ile yüzde 100'ü yönetmeyeceğiz. Bu ülkede yüzde 51 yüzde 100'ü yönetenlerin, muhalefete hiç pay vermeyenlerin 31 Mart günü seçmen tarafından nasıl cezalandırıldıklarını gördük. Biz seçmenin mesajından uzlaşma, birlikte yönetme, hak yememe görüyoruz. Hakkın yense de hak yememeyi biz Türkiye Cumhuriyeti'nin kamu yönetim kültürü olarak biliyoruz. Ben yatılı okulda devletin büyüttüğü bir çocuğum 10 yaşından itibaren... Biz böyle davranacağız. Bunu büyük bir açıklıkla ifade etmek istiyoruz. Bundan sonraki süreçte de kamu hizmetini Türkiye'nin kamu yönetimi geleneklerine uygun şekilde sürdüreceğiz.

"Çay Mitingi’nin bayrağı aynı zamanda bir Filistin bayrağı renklerindeydi"

Daha önce söylemiştim. Biz Türkiye ana muhalefet partisiyiz ama yurt dışına çıkınca Türkiye'nin hak ve menfaatlerini savunuruz diye. Bu yaklaşımı da sürdürüyoruz. Filistin'i tanıması için dünyadaki 119 siyasi akrabama, bunların 24'ü ülkelerinde yürütmenin başında olan başbakanlar ve cumhurbaşkanları, mektuplar yazmıştım. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in yardımcısıyım zaten Sosyalist Enternasyol’de. Özel sohbetlerimizde, sosyal medya üzerinden ve yazılı olarak kendisini davet etmiştim. Buna olumlu yanıt verdiler. Çok mutlu olduk. İskandinav ülkelerinden olumlu yanıtlar geldi, çok mutlu olduk. Teker teker tanıyorlar. Biz Filistin'in yanında durmaya devam edeceğiz. Bugün Rize Çay Mitingi’nin bayrağı aynı zamanda bir Filistin bayrağı renklerindeydi. Kırmızı halının üzerinde eteğinin yeşili ve siyahıyla Filistin bayrağı yapan sanatçının uluslararası çapta gördüğü takdiri sizlerin de Türkiye'de hak ettiğinizi ve çok yaratıcı bir yaklaşım olduğunu ve bu zor günlerde Filistin halkına ta Rize'den sıcak bir selam göndermiş olduğunuzu hepimiz birlikte gözlemledik.

"Pazar Belediyesi 15 yıldır maalesef Pazar belediyecilik hizmetlerine uzak kaldı"

Pazar Belediyesi 15 yıldır maalesef Pazar belediyecilik hizmetlerine uzak kaldı, aç kaldı ve maalesef çok özlem duyuyor. Gerek belediyeler birliğiyle, gerek sosyal demokrat belediyelerin, çatı örgütü SODEM ve SODEMSEN'le, SODEMSEN sendikamız ancak SODEM Derneğimiz bütün belediyelerimizi çok hızlı bir şekilde tanıyan, ihtiyaç haritalarını çıkaran, bunları kendilerine katkı sağlayabilecek yapılarla eşleştiren bir çalışma yöntemimiz var. Hem belediyeler birliğinden Pazar ölçeğindeki belediyelere hem de SODEMSEN'den, tabi SODEM ve SODEMSEN katkıları sadece sosyal demokrat belediyelere sağlayabiliyorlar. Ama Belediyeler Birliği tüm siyasi partilerin belediyelerine sağlayabiliyor. Elimizden geleni yapacağız. Kısa sürede Pazar’ın borçlarından kurtulduğu, masadaki hepimizin gururu Türk Hava Yolları uçağı gibi başını yukarıya çevirdiği, artık aşağı doğru gidişin durduğu ve yükselişin başladığı bir süreç olacak. Rize'deki bütün seçmenlere teşekkür ediyorum. Rize'nin doğusunda CHP için işler çok iyiye gitti. Şimdi sıra Rize'ye ve batısına geldi. O da 5 sene sonra olacak inşallah. İnşallah bugüne kadar sizler Rize için bizler de hem Türkiye için hem Rize için çalışmaya gayret göstermeye devam edeceğiz."

Anka Haber Ajansı