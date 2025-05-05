Özgür Özel: Bereketin Ve Dileklerin Simgesi Hıdırellez Kutlu Olsun

Özgür Özel: Bereketin Ve Dileklerin Simgesi Hıdırellez Kutlu Olsun

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hıdrellez kutlamasına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Bu özel günde, barışa ve adalete susamış bu topraklardaki her bir yurttaşımız için huzur dolu bir geleceğe kapı açılmasını diliyorum." dedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hıdrellez kutlamasına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Bu özel günde, barışa ve adalete susamış bu topraklardaki her bir yurttaşımız için huzur dolu bir geleceğe kapı açılmasını diliyorum." dedi.

Hıdrellez Bayramı'na ilişkin X hesabından yazılı açıklama yayımlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel şunları kaydetti:

"Baharın müjdecisi, bereketin ve dileklerin simgesi Hıdırellez kutlu olsun! Bu özel günde, barışa ve adalete susamış bu topraklardaki her bir yurttaşımız için huzur dolu bir geleceğe kapı açılmasını diliyorum. Üzerimizdeki kara bulutların yakın zamanda dağılacağına, bereketin ve kardeşliğin rüzgarlarının eseceğine yürekten inanıyorum."

Anka Haber Ajansı

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