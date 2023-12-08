Özgür Özel, Berlin'de Eski Avrupa Parlementosu Başkanı Martin Schulz İle Bir Araya Geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) olağan kongresine katılmak için gittiği Berlin'de Friedrich Ebert Vakfı Başkanı ve eski Avrupa Parlementosu Başkanı Martin Schulz'u ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) olağan kongresine katılmak çin gittiği Berlin'de Friedrich Ebert Vakfı Başkanı ve eski Avrupa Parlementosu Başkanı Martin Schulz'u ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) olağan kongresi için gittiği Berlin’de Friedrich Ebert Vakfı Başkanı ve eski Avrupa Parlementosu Başkanı Martin Schulz ile bir araya geldi. CHP lideri Özel’e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel eşlik etti.

Anka Haber Ajansı