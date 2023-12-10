Özgür Özel, Beşiktaş’taki Terör Saldırısında Hayatını Kaybedenleri Andı

Özgür Özel, Beşiktaş’taki Terör Saldırısında Hayatını Kaybedenleri Andı

CHP, “2016 yılında İstanbul Beşiktaş’ta terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu hayatlarını kaybeden şehitlerimizi vefatlarının 7. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz” açıklamasını yaptı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de bu açıklamayı X hesabından paylaşarak terör saldırısında hayatını kaybedenleri andı.

CHP, “2016 yılında İstanbul Beşiktaş’ta terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu hayatlarını kaybeden şehitlerimizi vefatlarının 7. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz” açıklamasını yaptı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de bu açıklamayı X hesabından paylaşarak terör saldırısında hayatını kaybedenleri andı.

CHP, 2016 yılında İstanbul Beşiktaş’ta terör örgütü PKK’nın düzenlediği saldırı sonucunda hayatını kaybeden yurttaşları andığı açıklamayı bu akşam X hesabından yayınladı. CHP’nin X hesabından yapılan açıklamada, “2016 yılında İstanbul Beşiktaş’ta terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu hayatlarını kaybeden şehitlerimizi vefatlarının 7. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz” denildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de bu açıklamayı X hesabından paylaşarak terör saldırısında hayatını kaybeden yurttaşları andı.

Anka Haber Ajansı

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