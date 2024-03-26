Özgür Özel, Bigadiç'te: “Dipsiz Kuyuları Yaratan Da Sizsiniz, Emekliyi Dipsiz Kör Kuyulara Atıp Unutan Da”

Haber: NİSANUR YILDIRIM / Kamera: ONUR BİNGÖL

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir Bigadiç’te; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Yüksek enflasyon ortamında emekliye ne verirsek verelim dipsiz kuyu misali kaybolup gidiyor” sözlerine tepki gösterdi. Özel, “Milletvekiline veriyorsun dipsiz kuyuya gitmiyor, cumhurbaşkanı maaşına kendi kendine zam yapıyorsun dipsiz kuyuya gitmiyor, hali vakti yerinde olanların parasına para katıyorsun dipsiz kuyuya gitmiyor. Emekliye verince dipsiz kuyuya gidiyor, yazıklar olsun. Dipsiz kuyuları yaratan da sizsiniz, emekliyi dipsiz kör kuyulara atıp unutan da sizsiniz” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçim çalışmaları kapsamında bugün Balıkesir Bigadiç’te halk buluşması düzenledi, yurttaşlara seslendi.

“BİGADİÇLİ ÇİFTÇİMİZE ÖTV’SİZ VE KDV’SİZ MAZOTU 25 LİRAYA İSTİYORUZ”

Partisinin Balıkesir adayları için oy isteyen Özel, tarımda ve hayvancılıkta artan maliyetlere dikkat çekerek “Maalesef ne köylünün ne çiftçinin ne hayvancılıkla uğraşanların asla dostu olmayan bir hükümetle karşı karşıyayız. Mazot 44 lira olunca... Ekmesi, dikmesi, biçmesi, taşıması mazotla; maliyetler çok artıyor, borçlar ödenebilir olmaktan çıkıyor. Önümüzdeki dönemlerde bu konuyla ilgili büyük bir mücadele başlatacağız. Madem ki gemilere, yatlara, gezinti teknelerine mazot ÖTV’siz verilir, biz de Bigadiçli çiftçimize ÖTV’siz ve KDV’siz mazotu 25 liraya istiyoruz” dedi.

“BUGÜN EMEKLİLER GÖRÜLMEMİŞ BİR HAKSIZLIKLA KARŞI KARŞIYA”

Emeklilerin yaşadığı ekonomik krize değinen ve AKP iktidarında emekli maaşlarının geldiği duruma işaret eden Özel, emekli bayram ikramiyelerinin 2018’den bugüne alım gücünü aktardı. Özel, “Bugün emekliler görülmemiş bir haksızlıkla karşı karşıya. Ben 1,5 ay önce bu sorunu dile getirdim. Emekliler gelmeye, ses yükseltmeye başladılar, bütün siyasiler emeklileri konuşmaya başladı. Yavaş yavaş AK Parti de dedi ki biz emekliler için çalışma yapıyoruz. Bayramdan sonra bakarız diyorlardı” diye konuştu.

“DİPSİZ KUYULARI YARATAN DA SİZSİNİZ, EMEKLİYİ DİPSİZ KÖR KUYULARA ATIP UNUTAN DA”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Yüksek enflasyon ortamında emekliye ne verirsek verelim dipsiz kuyu misali kaybolup gidiyor” sözlerine de Özel, “Milletvekiline veriyorsun dipsiz kuyuya gitmiyor, cumhurbaşkanı maaşına kendi kendine zam yapıyorsun dipsiz kuyuya gitmiyor, hali vakti yerinde olanların parasına para katıyorsun dipsiz kuyuya gitmiyor. Emekliye verince dipsiz kuyuya gidiyor, yazıklar olsun. Dipsiz kuyuları yaratan da sizsiniz, emekliyi dipsiz kör kuyulara atıp unutan da sizsiniz. Tepeden bakıp emekliyi hakir görüyorlar. O tepeden baktığınız o küçük şeyler ömrü boyunca çalışmış birer karınca. Size söz veriyorum kimseyi karınca gibi ezdirmem” diye tepki gösterdi.

“GENÇLERİMİZE SESLENİYORUM, ÇOK SEVDİĞİNİZİ ATATÜRK’ÜN EMANETİ SİZLEREDİR, EMANETE SAHİP ÇIKIN”

Gençlere de seslenen Özel, “Gücümüzü sandıkta göstererek kurtulabiliriz, o sandık önümüzdeki pazar günüdür. Bütün gençleri kendi geleceklerine ve Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceğine sahip çıkmaya çağırıyorum. Gençler benim işim kolay çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet’i kurdu, dedi ki; ‘Cumhuriyeti biz kurduk onu yüceltecek ve yükseltecek sizlersiniz.’ Ben tüm gençlerimize sesleniyorum, çok sevdiğinizi Atatürk’ün emaneti sizleredir, emanete sahip çıkın” dedi.

Özel, şöyle devam etti:

“AHMET AKIN, TARIMSAL SULAMADAN 5 YIL ÜCRET ALMAYACAĞIM DİYOR”

“Bigadiç Türkiye’nin en önemli bor madenlerinin sahibi ancak en büyük sıkıntımız, Bigadiç bu borun ülkeye yarattığı katma değerden yararlanamıyor. Burada çıkarılıyor başka tarafa götürülüp işleniyor bu doğru değil. Bin 200 tane işçimiz var, kapasitenin artması lazım, aksine insanları tehdit ediyorlar bu doğru değil. Burada istihdam yok. İstanbul’dan daha pahalıya su kullanıyorsunuz bu konuda önemli çalışmalar var. Ahmet Akın söz veriyor bölgenin en ucuz suyunu Balıkesir’e Bigadiç’e getireceğim ve çeşmeden içilebilir su akıtacağım diyor. Süt üreticisinin çileleri de Ahmet Akın’la birlikte bitecek. Balıkeisr’de 52 bin dönüm sulanabilir arazi var ama 24 bin dönüm kullanılıyor 28 bin arazi sulanamaz halde. Ahmet Akın, tarımsal sulamadan 5 yıl ücret almayacağım diyor.

OYU BAŞKA PARTİYE VERİRSEN AK PARTİ, AHMET AKIN’A VERİRSEN SEN KAZANACAKSIN

Karşımızda tehdit edenler var. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı esnaf odalarını tehdit etmiş, esnafları sanayicileri... Cumaya kadar tavrınızı değiştirin demiş, Onlar biliyorlar ki Ahmet Akın, Balıkesir’de zafer yakın. Onlar Balıkesir’in iyi günleri için Ahmet Akın’ı destekliyorlar diye tehdit etmiş. Ben şöyle söyleyeyim Balıkesir Büyükşehir’in şu an ki Belediye Başkanı’na; kimseyi tehdit etme ama edersen Balıkesir’in insanı ne tehditler gördü teslim olmadı. Sen pazartesiye gün vermişsin, bak Bigadiç sana gün veriyor. Bu pazar senin alnını karışlayacaklar. Eski ittifak ortaklarımız herhangi başka bir partiye oy verirse AK Parti kazanır ama CHP’ye verirse CHP kazanmaz, Ahmet Akın’la birlikte CHP’liler, İYİ Partililer, Demokrat Partililer, DEVA, Gelecek, Saadet kazanır yani Balıkesir kazanır. Oyu başka partiye verirsen AK Parti, Ahmet Akın’a verirsen sen kazanacaksın. Pazar günü sandıklara koşun Balıkesir’in yüzünü güldürün, size inanıyorum.”

Anka Haber Ajansı