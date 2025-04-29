Özgür Özel: “Bir Ülkede, Bir Siyasetçiye Sert Tutumundan Dolayı ‘Diktatör’ Denilemiyorsa Orası Diktatörlüktür”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bakırköy Cezaevi önünde yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanı’na ‘diktatör’ de diyoruz ‘şeddeli diktatör’ de diyoruz ‘tek adam’ da diyoruz. Bunların söylenebildiği ülkelere demokrasi, bunun söylendiği ülkelerde 21 yaşında, genç, böbrek hastası, kalp kapağında sorun olan bir kızı içeriye koyarsanız oraya ‘diktatörlük’ diyoruz. Esila, içeride geçirdiği her gün elinde tuttuğu dövizin doğruluğunu ispatlıyor. Esila’yı bugün salsanız onun söylediğinin aksine biraz daha yakından bir iş y

(İSTANBUL) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bakırköy Cezaevi önünde yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanı’na ‘diktatör’ de diyoruz ‘şeddeli diktatör’ de diyoruz ‘tek adam’ da diyoruz. Bunların söylenebildiği ülkelere demokrasi, bunun söylendiği ülkelerde 21 yaşında, genç, böbrek hastası, kalp kapağında sorun olan bir kızı içeriye koyarsanız oraya ‘diktatörlük’ diyoruz. Esila, içeride geçirdiği her gün elinde tuttuğu dövizin doğruluğunu ispatlıyor. Esila’yı bugün salsanız onun söylediğinin aksine biraz daha yakından bir iş yaparsınız. Bir ülkede, bir siyasetçiye sert tutumundan dolayı ‘diktatör’ denilemiyorsa orası diktatörlüktür, deniliyorsa orası demokrasidir. Kararı yüce milletimiz verecektir” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bakırköy Kadın Kapalı İnfaz Kurumu’nu ziyaret ederek Gezi davası tutukluları Mine Özerden ile Çiğdem Mater’i ve 19 Mart protestolarında tutuklanan öğrenci Esila Ayık'ı ziyaret etti. Özel, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bakırköy Kadın Cezaevi’nde Çiğdem Mater’i, Mine Özerden’i cezaevinde oluşlarının üçüncü yılında ve Esila’yı buradaki tutukluluğunun 21'inci gününde ziyaret ettik. Kadın Kolları Genel Başkanımız, Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sevgi Kılıç, Bakırköy Belediye Başkanımız Ayşegül Hanım ile birlikte. Gezi’den tutuklu arkadaşlarımızın burada geçirdikleri her gün ve bu ana kadar bin 95 gün, hepimizin adına yattıkları ve Tayyip Erdoğan’ın husumeti yüzünden yattıkları günlerdir. Gezi’de, ‘Gezi barışçıl şekilde bitsin’ diye mücadele etmiş, gayret sarf etmiş; ‘Çatışma olmasın, kimsenin canı yanmasın’ diye mücadele etmiş arkadaşlarımızı içeride tutuyorlar. Görüşmeden sonra Tayyip Erdoğan’ın Gezi Parkı’ndaki ağaçları kesmemeye, Topçu Kışlası yapmamaya, AKM’yi yıkmamaya, yerine AVM yapmamaya söz vermesi üzerine ve aleyhte mahkeme kararları olsa da referandum sözü üzerine arkadaşlarımız Gezi Parkı’nın boşaltılmasını telkin etmişler, hatta o dönem Gezi’deki bazı gruplar tarafından eleştirilmişlerdi.

"Kavala’nın, Tayfun Kahraman’ın, Can’ın, Çiğdem’in Mine’nin içeride olması Türkiye’ye yüktür”

Yıllar sonra arkadaşlarımızı, ‘Gezi bir darbe girişimidir, kalkışmadır. Bu yüzden Gezi’deki herkes ve ön planda olanlar yargılanmalıdır’ diye korku yaymak için yaptıkları bir işin sonucunda, Tayyip Bey’in husumeti yüzünden olan bir iştir. Kavala’nın, Tayfun Kahraman’ın, Can’ın, Çiğdem’in Mine’nin içeride olması kendilerine, ailelerine eziyettir ama Türkiye’ye yüktür, Türkiye’ye zuldür. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nde oradaki Türk delegasyonun başkanı AK Partili Tuğrul Türkeş de aynı şeyi söylemektedir oradaki CHP’li arkadaşlarımız da, ‘Yüzümüze kapanan her kapı da Gezi hatırlatılmaktadır" demektedir. Sayın Kavala‘nın uğradığı büyük haksızlık, hepsi birden Gezi'den beraat etmişken onu tutup ilk önce maalesef casusluktan tutuklayıp sonra Gezi’den tekrar dava açıp casusluktan beraat ettirip Gezi’den ceza verme gibi utanç verici bir sürecin geldiği noktadayız. Bu süreçte, adını kimsenin koymadığı süreç sürecinde bir ilerleme sürecinin içinde her şey ve oradan sonra siyasi tutsaklara özgürlük gelirken bu arkadaşlarımıza bu sürecin bir yan ürün olarak, yan kazanımı olarak dışarıya çıkacaklarını ümit ediyoruz. Ancak böyle olmamalıydı, bu kadar büyük haksızlık yaşanmamalıydı.

"Çok başarılı bir öğrenci”

Esila’ya gelince sağlık sorunları kamuoyuna yansıdı, birtakım rahatsızlıkları kamuoyuna yansıdı. Hem cezaevi yönetimiyle hem kendisiyle yaptığımız görüşmede, kendisi de bazı haberlerin biraz fazla kamuoyunda abartılarak ele alınmasından ve ortaya çıkan infial durumundan rahatsız olduğunu işaret ediyor. Kendisi çok başarılı bir öğrenciyken tam burslu olarak gittiği yurt dışındaki öğrenci değişiminden sonra, yine çok yüksek oranda bir bursla kazandığı üniversitede yurt dışında, Belçika’da konservatuvarda fotoğrafçılık eğitimi görüyor. Maalesef ekonomik durumu çok kötü olan bir ailede; annesi vefat etmiş, babası bir apartman görevlisi olarak iki çocuğunu okutmaya, geçindirmeye çalışıyorken o aldığı bursu babasının mütevazi katkılarıyla iki yıldır Türkiye’ye gelememiş çünkü yurt dışında çalışmak zorunda. Günde iki işte çalışıyor. Garsonluk ve kasap reyonunda hazır yemeklerin paketlenmesinde çalışıyor. İki işte çalışıp bir üniversite okuyan birisi Türkiye’ye gelmiş. Kadıköy'de üniversite öğrencilerinin tutuklanması protesto için gittiği yerde, kendi yazmadığı ama elinde görüntülenen bir afişle Cumhurbaşkanı’na da küfür etmemiş.

"Bir ülkede, bir siyasetçiye sert tutumundan dolayı ‘diktatör’ denilemiyorsa orası diktatörlüktür”

Cumhurbaşkanına ‘diktatör’ demenin ağır eleştiri sınırları içinde olduğuna ilişkin Yargıtay kararları var, mahkeme kararları var. Cumhurbaşkanı’na ‘diktatör’ de diyoruz ‘şeddeli diktatör’ de diyoruz ‘tek adam’ da diyoruz. Bunların söylenebildiği ülkelere demokrasi, bunu söylendiği ülkelerde 21 yaşında, genç, böbrek hastası, kalp kapağında sorun olan bir kızı içeriye koyarsanız oraya ‘diktatörlük’ diyoruz. Esila, içeride geçirdiği her gün elinde tuttuğu dövizin doğruluğunu ispatlıyor. Esila’yı bugün salsanız onun söylediğinin aksine biraz daha yakından bir iş yaparsınız. Bir ülkede, bir siyasetçiye sert tutumundan dolayı ‘diktatör’ denilemiyorsa orası diktatörlüktür, deniliyorsa orası demokrasidir. Kararı yüce milletimiz verecektir.

"Yurt dışında burslu okuyan Esila’ya yurt dışına çıkış cezası verip de kendinizi dünyaya güldürmeyin”

Bundan sonraki süreçte hasta, her geçirdiği günün sıkıntılı olduğu bu arkadaşımızın bir an önce serbest kalmasını bekliyoruz. Elbette serbest kalacak. Allah aşkına yurt dışında burslu okuyan çok başarılı bir fotoğraf sanatçısı ve fotoğrafçı olan, edebiyat dalında ödülleri olan bu arkadaşa sakın yurt dışına çıkış cezası verip de kendinizi de bizi de dünyaya güldürmeyin. Çünkü vizeleri var, sınavları var. Yarın öbür gün mutlaka serbest kalacak ama yurt dışına çıkış yasağı gibi bir komediyle Türkiye’yi karşı karşıya bırakmayın diye şimdiden ifade etmek ister. Tüm arkadaşlarımıza özgürlük diliyoruz. Cezaevlerinde kalan herkesin ailelerine de hem geçmiş olsun diliyoruz hem de doğru ve adil bir infaz rejimiyle ilişkin ümitlerimizi koruyoruz. Bu konuda katkı vermek üzere hazır olduğumuzu da ifade etmek istiyoruz.”

Anka Haber Ajansı