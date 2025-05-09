Özgür Özel: Biz, Kendi Evlatlarımızı Da Kktc’nin Varlığını Da Filistin Davasını Da Savunmaya Devam Edeceğiz

Özgür Özel: Biz, Kendi Evlatlarımızı Da Kktc’nin Varlığını Da Filistin Davasını Da Savunmaya Devam Edeceğiz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABD'de Filistin'e destek verdiği için gözaltına alınan doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk’ün serbest kalmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Alınan bu sonuç, Türkiye’de ve dünyada adalet için yükselen vicdanlı seslerin kazanımı olmuştur. Ancak ne yazık ki o seslerin arasında Sayın Erdoğan’ın sesi yoktu." dedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABD'de Filistin'e destek verdiği için gözaltına alınan doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk’ün serbest kalmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Alınan bu sonuç, Türkiye’de ve dünyada adalet için yükselen vicdanlı seslerin kazanımı olmuştur. Ancak ne yazık ki o seslerin arasında Sayın Erdoğan’ın sesi yoktu." dedi.

ABD'de Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle gözaltında tutulan doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün mahkeme kararıyla serbest bırakılmasına CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den açıklama geldi. X hesabından yazılı açıklama yapan CHP Lideri Özel şunları kaydetti:

"ABD'de Filistin davasına destek veren bir yazı yazdığı için 45 gündür gözaltında tutulan doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk’ün serbest kalması hepimizi sevindirdi. Alınan bu sonuç, Türkiye’de ve dünyada adalet için yükselen vicdanlı seslerin kazanımı olmuştur. Ancak ne yazık ki o seslerin arasında Sayın Erdoğan’ın sesi yoktu.

"Erdoğan’ı Rümeysa’ya susturan güç; KKTC’nin yok sayılmasına da Trump’ın Gazze’yi boşaltma planına da sessiz bırakmaktadır"

'Ortağı" Trump isteyince Rahip Brunson’u bir gecede gönderen Erdoğan, kendi vatandaşının özgürlüğünü talep edemedi. Biliyoruz ki, Erdoğan’ı Rümeysa’ya susturan güç; KKTC’nin yok sayılmasına da Trump’ın Gazze’yi boşaltma planına da sessiz bırakmaktadır. Bu suskunluk teslimiyettir! Biz, kendi evlatlarımızı da KKTC’nin varlığını da Filistin davasını da savunmaya devam edeceğiz."

Anka Haber Ajansı

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