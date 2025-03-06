Özgür Özel, Brüksel’de Chp Belçika Birliği’ni Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Brüksel’de bulunan CHP Belçika Birliği’ni ziyaret ederek Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.

HABER: Gülara Subaşı / KAMERA: Yasin Kabadayı

(BRÜKSEL) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Brüksel’de bulunan CHP Belçika Birliği’ni ziyaret ederek Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.

Avrupa Parlamentosu Sosyalistler ve Demokratlar Grubu'nun grup toplantısında konuşmak üzere Brüksel'e giden Özel, Brüksel temaslarının sonunda Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.

CHP Belçika Birliği'ni ziyaret eden Özel, burada vatandaşlara hitap etti.

CHP Lideri Özel'e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ve Antalya Milletvekili Aliye Coşar eşlik etti.

Anka Haber Ajansı