Özgür Özel, Brüksel’de Chp Belçika Birliği’ni Ziyaret Etti

Özgür Özel, Brüksel’de Chp Belçika Birliği’ni Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Brüksel’de bulunan CHP Belçika Birliği’ni ziyaret ederek Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.

HABER: Gülara Subaşı / KAMERA: Yasin Kabadayı

(BRÜKSEL) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Brüksel’de bulunan CHP Belçika Birliği’ni ziyaret ederek Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.

Avrupa Parlamentosu Sosyalistler ve Demokratlar Grubu'nun grup toplantısında konuşmak üzere Brüksel'e giden Özel, Brüksel temaslarının sonunda Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.

CHP Belçika Birliği'ni ziyaret eden Özel, burada vatandaşlara hitap etti.

CHP Lideri Özel'e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ve Antalya Milletvekili Aliye Coşar eşlik etti.

Anka Haber Ajansı

Gündem
Zeytinburnu Belediyesi Tarihi Kentler Birliği'nden Ayrıldı
Zeytinburnu Belediyesi Tarihi Kentler Birliği'nden Ayrıldı
Chp Sakarya Milletvekili Taşkent, Çocukların Beslenme Yetersizliğine İlişkin Araştırma Önergesi Verdi
Chp Sakarya Milletvekili Taşkent, Çocukların Beslenme Yetersizliğine İlişkin Araştırma Önergesi Verdi
Chp Adana Milletvekili Şevkin: "İstanbul Sözleşmesi, Daha Çok Kadın Ölmeden Yeniden İmza Altına Alınmalı"
Chp Adana Milletvekili Şevkin: "İstanbul Sözleşmesi, Daha Çok Kadın Ölmeden Yeniden İmza Altına Alınmalı"
Mustafa Erdem: ''Sarayda Manda Yoğurdu Ve Hurmayla Beslenenler, Vatandaşa Bir Pideyi Çok Görüyor''
Mustafa Erdem: ''Sarayda Manda Yoğurdu Ve Hurmayla Beslenenler, Vatandaşa Bir Pideyi Çok Görüyor''
Ak Parti’den Yeni Kanun Teklifi Hazırlığı… Karayolu Taşımacılığında İdari Para Cezaları Artırılıyor
Ak Parti’den Yeni Kanun Teklifi Hazırlığı… Karayolu Taşımacılığında İdari Para Cezaları Artırılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzasıyla İş Yerlerinde Mobbingin Önlenmesi Amacıyla Gegelge Yayımlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzasıyla İş Yerlerinde Mobbingin Önlenmesi Amacıyla Gegelge Yayımlandı
Özgür Özel’e Avrupa Birliği Konseyi’ne Hazırlık Toplantısı Daveti
Özgür Özel’e Avrupa Birliği Konseyi’ne Hazırlık Toplantısı Daveti