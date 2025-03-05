Özgür Özel, Brüksel’de Nacho Sanchez Amor İle Görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Brüksel’de Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Daimi Raportörü Nacho Sanchez Amor ile görüştü.

Haber: Gülara SUBAŞI - Kamera: Yasin KABADAYI

(BRÜKSEL) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Brüksel’de Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Daimi Raportörü Nacho Sanchez Amor ile görüştü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AP Sosyalistler ve Demokratlar Grubu’nun grup toplantısında konuşmak üzere dün, Belçika’nın başkenti Brüksel'e geldi. Özel, Brüksel’deki temaslarına AP Türkiye Daimi Raportörü Nacho Sanchez Amor ile görüşerek başladı.

Görüşme parlamento binasında, basına kapalı olarak gerçekleşti. Görüşmede Özel’e CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Dışişleri Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başan Yardımcısı İlhan Uzgel, Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, eski Genel Sekreter Yardımcısı Şule Erten Bucak ile eski Genel Başkan Yardımcısı Gülseren Onanç eşlik etti.

Anka Haber Ajansı