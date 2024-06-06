Özgür Özel, Btp Genel Başkanı Hüseyin Baş İle Görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti. CHP Genel Merkezi’ndeki ziyarette Baş ve heyetini, Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin karşıladı. Görüşmede Aytekin ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek de yer aldı. Saat 12.00 itibarıyla başlayan görüşme, yaklaşık bir saat sürdü.

Anka Haber Ajansı